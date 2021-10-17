西區打擊非法收數拘9人

西區警區刑事總督察黃宇徽稱，警方過去一周在區內進行一系列代號「寒澤」的反非法追債行動，在上周一至昨日期間，西區警區刑事部聯同警民關係組及軍裝部派出過百警員，從執法、宣傳教育及提升物管人員警覺3方面打擊非法收債活動。

西區警區刑事部以涉嫌刑事毁壞、刑事恐嚇及藏有攻擊性武器等罪拘捕6男3女，介乎25至59歲，懷疑他們與區內8宗以淋油、恐嚇信甚至登門追數等方式的非法收債活動有關。行動中檢獲一批可用作破壞的工具及一批武器，不排除部分被捕人有三合會背景。事主早前分別因投資、商務或私人理由在網上借貸，據悉其中最大一宗案件涉款達500萬元。

派傳單巡大廈 50次突擊檢查

另外，西區警民關係組過去一周在區內公眾地方派發超過4000張傳單，以提高市民及保安員對非法追債及借貸的警覺；同時派出便裝警員進行超過50次突擊檢查行動，識別大廈保安漏洞。

警方留意到有不法分子以互聯網及社交網站平台向市民無牌放債，呼籲市民借錢時要選擇有信譽的放債人，留意債務條款及個人資料會否被不法利用；又提醒債主不應以過分滋擾以至恐嚇的方法追債。