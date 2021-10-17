視障智障加殘障 夾Band開騷療身心

舊曲新詞 宣揚「天生我材必有用」

The Cheers於2006年成軍，隊中有4名主唱、鼓手等，均來自香港盲人輔導會朝陽中心暨宿舍及欣悅軒輔助宿舍，希望宣揚「天生我材必有用」的信息。樂隊兩年前獲贊助灌錄首張專輯「Let Them Shine」，包括一首原創和8首改編歌曲。

香港盲人輔導會朝陽中心暨宿舍院長李寶玲表示，學員熱愛音樂又肯下苦功，導師會在練習時錄下歌曲，讓學員每晚在宿舍聽熟再練習，終能在一個月內學好新歌並完成MV拍攝。The Cheers的歌曲都是舊曲新詞，例如改編《終身美麗》，歌詞均由院長傾聽學員經歷後親自撰寫，令學員演奏時更投入。

改善行為問題 家人改觀不再當累贅

李寶玲說，每個舍友需約一至兩年訓練才可演奏樂器，音樂亦慢慢治療學員，令行為問題改善，「不再打或搣自己」。有學員原本只可活動半邊身體，現時能以雙手演奏樂器，亦有學員家屬曾視智障者為累贅，但自從家人觀賞演出，開始接納並欣賞學員。

全盲及中度智障的曾貴福自樂團成軍起就擔當鼓手。原是展能藝術家的他，曾隨樂團到札幌、廣州等地交流。他每次談到音樂便喜上眉梢，形容在樂隊可打鼓「好開心」，家人經常到場支持他。妹妹曾子山表示，哥哥自幼就會吹口琴，音樂天賦頗高，「感激有平台予哥哥發揮所長」。她稱哥哥現在更有自信，和家人飲茶更會向媽媽表演口琴。

明報記者 何珮瑚