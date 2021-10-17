酒後跌倒 警前助理處長遭打荷包 兩非華裔男子扮攙扶偷財逃逸

64歲鄔達士昨凌晨3時許喝酒後，獨自途經尖沙嘴漆咸道南及金馬倫道交界時不慎跌倒，兩名非華裔男子上前攙扶，其間趁他不為意偷走其身上約值4000元的手機及一個內有1500元現金的銀包，得手後逃離現場。

鄔達士曾任案發油尖警區指揮官

警員巡經現場，發現鄔達士頭部及手部受傷，查問後得知他遇劫，救護員將他送往伊利沙伯醫院治理，送院時清醒。警方在附近兜截並無發現。經初步調查後，案件原列搶劫，後改列盜竊，由油尖警區重案組接手調查。

警方追緝兩名約20歲非華裔男子，其中一人案發時穿黑上衣黑長褲及戴黑色口罩；另一人案發時穿白上衣黑長褲及戴淺色口罩。

鄔達士1978年於英國曼徹斯特大學畢業，兩年後加入當時的皇家香港警察，97年主權移交後過渡至特區警隊，效力警隊32年。他曾駐守商業罪案調查科，2003年調任他昨遇劫地點所屬的油尖警區擔任指揮官，2010年被擢升為警務處助理處長，擔任警察學院院長至2012年退休。

另兩扒手偷醉漢手表斷正

另外，兩名分別33及31歲的非華裔男子昨凌晨1時許在尖沙嘴盜取一名33歲倒地醉漢財物後，遇上附近執行反扒竊行動的西九龍機動部隊警員。警員當場制服及拘捕兩人，並起回事主手機及一隻約值1萬元手表。兩人涉嫌扒竊被帶走扣查，由油尖警區刑事調查隊跟進。