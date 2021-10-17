偕子赴國殤之柱留影 六四親歷者：撇除政治也是藝術品

陳先生現已移居香港，但主要仍是說普通話，問他可有與兒子談當年在天安門的事，他說「他（兒子）還小」。他昨日一圈又一圈地繞着國殤之柱拍下短片，並對着雕像各個部位仔細拍照，小至基座的刻字都烙在鏡頭，彷彿要以影像保存每個細節。

港大舊生：早料校長如此

細心記錄國殤之柱的還有李先生（化名），約30年前於港大畢業的他覺得雕像是集體回憶，笑言怕有一天患上「老人癡呆症」，忘記國殤之柱的細節，近日前後花上3天到港大為雕像留影。作為港大舊生，他說對港大是次舉動並不是太失望，「新校長走進港大的第一日，已預計他會這樣，只是沒想到這一天來得這麼快」。

於港大修讀文學的四年級學生Oscar，昨日特意到國殤之柱和太古橋拍照。他形容國殤之柱可令內地生「覺醒」，因在中國難以接觸六四資訊，校內雕像可作為起點讓他們了解事件。

國殤之柱創作人、丹麥雕塑家高志活日前轉發丹麥外相科弗德（Jeppe Kofod）的聲明，科弗德稱一直對香港事態發展表達深切關注，丹麥政府已向北京當局反映意見，又強調和平表達意見的自由是所有人的基本權利。

丹麥向京提關注 港府：人人須護國安

港府昨回應稱，對個別機構或個人行為不作評論，重申香港所有機構、組織和個人都有維護國家安全的義務，亦不得從事危害國家安全的行為和活動。至於個別行為會否觸犯《港區國安法》，要視乎事實、相關行為和意圖、所得證據等因素而定。國安法已清楚列出4類危害國家安全罪行的所有元素，奉公守法者不會誤墮法網。