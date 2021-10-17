戰友多繫獄 阿牛嘆被控判監成民主派日常

冀獄中畫「獅子山系列」勉勵港人

昨日判刑前，曾健成和鄧世禮在庭外來回與親友合照相擁，珍惜倒數中的自由。兩人其後連同梁國雄太太陳寶瑩拉起寫上「和平示威無罪 政治檢控可恥」的橫額，曾健成說「（政府）今日可以拘禁我哋嘅身軀，但拘禁唔到我哋嘅精神」。

判刑前約15分鐘，被問到心情如何，曾健成稱有不少戰友已在獄中，「拉人、告人、上庭、判坐監，可能已經係香港民主派人員嘅日常」，即使要入獄，他亦早有準備，包括已請親友準備笑話書和畫具。「如果真係要入去，我會畫一系列獅子山系列去懷緬香港人，向大家打氣」，以此鼓勵港人不要失望，「我哋要堅持，堅持才有希望」。

鍾情笑話書 已請親友準備

談及畫畫經驗，曾健成稱要從2000年的街頭說起，當時別人執筆寫揮春，他便在旁畫生肖，「都畫咗幾個cycle㗎！」至於鍾情笑話書，只因「簡單又唔使記咁多」，漫畫形式的笑話書亦給予他靈感，「過去大家睇到好多示威遊行道具都係我設計！」除笑話書，他又滔滔不絕分享中學時期觀看笑片《摩登時代》，其間一度看不見熒幕，「因為笑到肚痛呀！」憶起當年的他亦不禁發笑。

排隊準備搭升降機上7樓法庭聽判決的曾健成仍不忘說笑，朋友上前打招呼，他笑道「輪到我返學喇！」其朋友則稱「今晚食飯呀！要請呀話畀你聽呀！」