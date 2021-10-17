七一遊行一刻鐘 7人囚6至12月 「參與集結」量刑點15月近年最高 無案底立即入獄

稱遊行和平 陳寶瑩批過重

陳寶瑩又批評，無案底被告參與有關遊行亦須判囚6個月是過重，強調當日遊行和平且歷時短，表示不會輕易放棄《基本法》賦予的權利，冀港人繼續堅持。

認罪7人為陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄和鄧世禮。陳榮泰不認罪，排期明年6月開審。

法官游德康判刑指出，陳皓桓、曾健成、徐子見及胡志偉明知警方反對七一遊行，仍在終審法院外舉行記者會煽惑他人參與遊行，當日發言廣受傳媒報道，明顯是盡可能煽惑更多人參與。其中陳皓桓不止一次發言，另曾健成及胡志偉更是知名人物，其社會地位亦會加強煽惑效果。

遊行規模小 官：初立國安法須阻嚇

法官稱，隨着警方執法後，社會局勢自2020年漸趨平穩，是次參與遊行人數亦減少，當日僅有兩處地方發生縱火事件，亦只有在中央圖書館外出現堵路，但法庭不能忽視社會仍存在不穩定因素，尤其《港區國安法》實施初期，故須判阻嚇刑罰，即時監禁是唯一選項。由於陳皓桓、曾健成及胡志偉均有在記者會發言，煽惑罪以監禁18個月為量刑起點，無發言的徐子見則以12個月作起點。

法官續稱，雖然遊行歷時僅約4至14分鐘，但若非警方及時到場執法，遊行將持續，即使規模相對較小，爆發暴力風險仍存在。當日陳皓桓擔任領導及發言角色，舉行或組織罪以18個月量刑，徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮以12個月量刑。陳皓桓及梁國雄另面對的參與罪則以15個月為量刑起點。翻查資料，「明知而參與未經批准集結罪」在今年宣判的多宗大型集會遊行案之量刑起點，由6個月至12個月不等（見表），本案為同罪最高。

「非警早執法 有暴力風險」

法官考慮量刑時，除給予7名認罪被告三分之一扣減，另考慮徐子見需長期注射胰島素、梁國雄冠心病病情，以及除陳皓桓外其餘6人過往對本港貢獻，各人每罪都可獲酌情扣減兩個月。

至於正因其他案件而服刑的陳皓桓、朱凱廸及梁國雄，法官稱3人在短時間內屢次犯案，又相信加刑亦無法阻止梁國雄繼續堅持以自己方式表達意見，但為免被告重複受罰，連同考慮梁國雄健康狀况，將3人部分刑期分期執行。

【案件編號：DCCC 107/21】

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