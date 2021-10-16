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2021年10月16日星期六
港聞二
不排除幼師須考基本法 楊潤雄：或兼及國安法
反修例260宗教師投訴 3人釘牌
港深19「專班」鋪墊北都 林鄭：未來十載人口遷新北
鄧炳強：慎防有人設法妖魔化23條
丹麥向京提關注國殤之柱被逼遷 外媒：向支聯發信律師行不再代表港大
欲救健仔博士生認集結判囚1年
爭議警員證供官睇片認人 樹仁生縱火罪成
12歲女集結罪脫 官：未能證明犯罪意圖
在校藏TATP中六生判入勞教
檢228噸走私龍蝦 拘7公司董事 市值1.8億 涉案10進口商部分空殼
的士司機命案 疑兇控謀殺今提堂
入火場煙帽隊4人一組改兩人 張耀升3上司稱事後始知
博愛醫生「遺書」提醫療事故 高拔陞：重新檢視相關個案
仁濟：多次檢查不知病源 江迅妻：未解死因未提責任
櫃員機偷2100元 滬政協罰款8000
財會改會議程序 禁提37A廢拉布 20分鐘不記名通過 陳克勤稱不會淪為政府提款機
指積金強制轉年金「港人不接受」 羅致光：目前看不到可能性
認為民主黨從來愛國愛港 羅致光：民主黨不參選 成員要思考路向
官指警員證供矛盾 前區議員違限聚罪脫
選舉觀察：選委會選舉高度同質 候選政綱基本相同
10．1燒國旗 無業漢涉縱火刑毁被捕
財政司長引公司例提呈請 官指因公眾利益 准委壹傳媒臨時清盤人
前賢學思政朱慧盈准保釋
控宣揚恐怖主義 4港大生續准保釋
涉威嚇手段逼簽會籍 海關拘健身室4男
躉船起火 濃煙湧半空
免檢疫家居隔離 俄領館人員初確 變種病毒量高 嘉亨灣1座封區檢測
林文健：國際防疫鬆綁恐致流感「報復式上升」
啟德新建醫院沉降 醫局料8周內復工
尊子漫畫
【Emily】退火線？ 黃定光：仲唔夠皮咩
【Emily】佔中刑期服完 戴耀廷變還押 林子健：仍被當甲級犯
【Emily】首3季訪港旅客按年跌98.2%
【Emily】兆基創意書院運動日扮嘢
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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