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啟德新建醫院沉降 醫局料8周內復工

【明報專訊】正做地基工程的啟德發展區新急症醫院，於本月8日熱帶風暴「獅子山」吹襲本港期間出現沉降超標，醫管局事隔5天後公布事件。醫管局發言人昨表示，局方估計是由於附近的水壓快速上升，令預先設置的臨時板樁過度移位，導致地面出現沉降，但預計最快6至8星期內恢復有關工程。

料因打風期間附近水壓急升

醫管局發言人指出，沉降損壞了受影響範圍內的4個監測點，因而觸發超逾25毫米的預設停工指標；而附近未損壞的監測點在同一天錄得4至7毫米的沉降幅度，低於10毫米的預設預警指標。發言人又指出，收到承建商的緩解措施方案及復工要求後，會聯同工程項目團隊審批有關復工方案，一旦方案獲批，預計能在6至8星期內恢復有關工程。

醫管局補充，事後在相關工地全面檢討，並已重新確認工地範圍及附近區域情况安全，而有關沉降只在工地範圍內發生，香港兒童醫院的監測點沒有記錄任何移動情况。

另外，就新急症醫院工地外圍的臨時公共通道上出現的裂縫，醫管局發言人表示，有關通道為臨時性質，只有較薄及非結構性的混凝土表層。發言人稱裂縫在沉降發生前出現，不會構成任何安全風險。

高拔陞：或因颱風 公布「無咁迅速」

醫管局行政總裁高拔陞昨日就沉降問題回應稱，當發現情况後即時向建築署等部門匯報，對於有評論認為應更快公布，高拔陞解釋可能因連日颱風等天氣情况影響而「無咁迅速」，會檢視。

資料顯示，立法會2018年5月批出啟德新急症醫院地基工程、地庫挖掘工程等撥款，涉逾53.56億元，醫管局同年第三季批出工程合約予新創建附屬公司協興建築集團旗下的「惠保（香港）有限公司」。而啟德新急症醫院的主要工程今年7月獲立法會批出撥款，涉約304.4億元。

相關字詞﹕沉降 啟德新急症醫院 啟德發展區

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