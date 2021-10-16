林文健：國際防疫鬆綁恐致流感「報復式上升」

個半月學校261宗上呼吸感染

陳肇始昨早率領多名官員接種季節性流感疫苗。她表示，政府今年採購逾94萬劑流感疫苗，當中30萬劑會供給學校，約3萬劑屬噴鼻式。

每年12月至1月開始進入流感季節，根據衛生防護中心《流感速遞》報告，截至本月2日的過去兩星期間，本地流感的活躍程度仍維持在低水平，但林文健指出，香港近期有關冬季流感的形勢不太樂觀，由9月至前日在幼兒中心、幼稚園及小學已錄得261宗上呼吸道感染爆發，影響逾1760人，加上全球各地正陸續放寬防疫措施，人口流動可令流感出現「報復式上升趨勢」。

陳肇始表示，病毒在冬季一般比較惡，接種新冠疫苗和流感疫苗同樣重要，以獲雙重保護，特別是老人家、小朋友及醫護人員，兩款針相隔14日接種即可。陳續稱，雖然本港新冠疫情穩定，但不能掉以輕心，呼籲盡快打針，又說全港過千間私家醫院、醫管局診所、地區康健中心和康健站亦會提供流感疫苗接種服務。林文健說，衛生署轄下101間診所10月起為求診者接種，當中51間同時提供新冠疫苗接種服務。

（新冠疫情）