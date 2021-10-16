免檢疫家居隔離 俄領館人員初確 變種病毒量高 嘉亨灣1座封區檢測

本港昨日新增9宗新冠病毒輸入個案，他們分別從俄羅斯、菲律賓、埃及、印度、加拿大、馬爾代夫抵港，有兩人為菲律賓抵港外傭。確診者中有6人已接種新冠疫苗，7人涉及L452R變種病毒和1人涉及N501Y。

已打兩劑科興 沒病徵

昨日約有5宗初步確診，包括一名55歲男俄羅斯聯邦駐港總領事館人員，暫列初步確診輸入個案。他居於西灣河嘉亨灣第1座，8月22日離開香港前往俄羅斯，並於10月5日由俄羅斯經芬蘭返港。他抵港時在機場取樣結果呈陰性，抵港後根據相關豁免人士規定於家居自我隔離和檢測，10月14日提交的樣本結果呈初步陽性，病毒CT值約15至16，即病毒量高，並確認帶有L452R變異病毒株。病人沒有病徵，並已完成接種兩劑科興疫苗。根據病人提供的資料，他於抵港後一直留於家中，為審慎起見，政府昨晚於其居住的嘉亨灣第1座封區檢測。

緊急疫苗規例延長一年

本港接種速度放緩，加上受颱風和天雨影響，過去一周不足2萬人接種首針新冠疫苗，至昨日累計有67.6%合資格人口接種了首針新冠疫苗，64.2%打了第二針，仍未達七成的階段目標。港府昨日刊憲，把《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）的有效期延長一年至明年12月23日，讓政府繼續根據規例，認可安全及有效的新冠疫苗作緊急使用並推行接種計劃。

公立醫院新冠疫苗接種站下周一（18日）起將由3個增至7個，新增4個位於東區醫院、將軍澳醫院、明愛醫院和威爾斯親王醫院，方便在醫院覆診的病人和訪客即時接種復必泰疫苗，毋須預約。接種站的開放時間為星期一至五上午10時至下午7時。

明報記者

（新冠疫情）