涉威嚇手段逼簽會籍 海關拘健身室4男

5事主簽約11萬元 3為學生

涉事健身室位於軒尼詩道188號樓上。4名被捕男子（23至39歲）包括兩名董事及兩名職員，涉嫌違反商品說明條例。5名事主年齡18至36歲，包括3名學生，部分所簽合約金額達五位數。

逼事主拍片稱自願

海關早前接獲5名事主報案稱，途經健身室樓下時被銷售員截停，原未有理會，惟對方尾隨，再利用事主同情心，邀請事主到健身室「蓋個印」，稱完成後自己才可吃飯。事主跟職員到健身室，被安排做身體檢查，職員之後稱事主身體有問題，要求他們填問卷，並交出身分證，記下姓名、身分證號碼、電話及地址等，又要求事主在平板電腦上的電子表格簽名。

事主一旦簽署，職員便稱所簽的是會籍合約，要求即時付款，若事主拒絕，他們會鎖門，不讓事主離開，或威脅會到其住址「收數」。事主又被要求展示網上銀行戶口，讓職員查看結餘，甚至帶職員到銀行過數。當事主就範付款，職員會要求事主脫下口罩拍片，讀出一段稿，表示是自願購買會籍。海關表示涉事健身室營業一年多，沒有分店，事主在健身室被困一個小時至多個小時，當中僅一人追討後獲部分退款。