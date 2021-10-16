前賢學思政朱慧盈准保釋

官：保釋無關審訊 控方證據不弱

4人由大律師黃宇逸等代表，律政司代表為高級檢控官李庭偉。李官強調，准許朱慧盈保釋，不代表日後她審訊或定罪後判刑如何，並指出控方證據不弱。

朱慧盈的保釋條件包括1.5萬元現金擔保、父親作1萬元人事擔保、須居於報稱地址、每晚遵守宵禁令、每日到警署報到、不得直接或間接干犯任何國安法或其他所有罪行、不准接受媒體訪問及在社交網站發表言論或聯絡任何外國官員。

每日報到 禁社交媒體發言

控罪指出，被告王逸戰（20歲）、陳枳森（20歲）和朱慧盈（18歲）於去年10月25日至今年6月16日，一同串謀與黃沅琳及其他人，串謀在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段，旨在顛覆國家政權，即推翻、破壞中國憲法所確立的中國根本制度，以及中國中央政權機關或者香港特區政權機關。被告黃沅琳（19歲）被控以相同控罪。案件11月3日再訊，以準備文件轉介至區域法院。

【案件編號：HCCP 540、541/21】

（港區國安法）