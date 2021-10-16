財政司長引公司例提呈請 官指因公眾利益 准委壹傳媒臨時清盤人

代表財政司長的是律政司所委聘的資深大律師余若海；壹傳媒沒有律師代表到庭。余若海表示，壹傳媒的董事已辭任職務，且公司停止運作，為了保障公眾、僱員和股東利益，須將壹傳媒清盤。他提到，壹傳媒仍持有龐大資產，包括在港有逾7000萬元現金及物業等；其虧損達2.47億元，無形資產值6.58億元，員工欠薪涉款1.2億元。

法官陳靜芬頒下的判辭提及，持有壹傳媒約71%股權的黎智英今年5月被保安局凍結財產。壹傳媒於6月停止《蘋果日報》及《壹傳媒》業務，尚在營運的子公司分別為在港的「百樂門印刷有限公司」及在台灣的「台灣蘋果日報」。

指管理真空 有可疑轉帳

判辭指出，壹傳媒管理出現真空，原本的董事相繼於6月至9月辭職，直到9月為止，至少59間子公司由兩名背景不詳的居美人士擔任董事。壹傳媒董事離任後，有3000萬元資金曾於8月，在沒授權下由子公司Prior Success Investments Limited轉往壹傳媒。根據公司資料，該子公司由一間海外公司持有，今年6月5日，該子公司董事為壹傳媒前行政總裁張劍虹，同月30日張已離職。

清盤聆訊12月審理

陳官在判辭表示，初步審視後，同意為了公眾利益，須將壹傳媒清盤，做法屬公正公平，並列舉多個理由，包括壹傳媒自9月起管理真空，沒有董事處理清盤；壹傳媒亦未有公布向黎智英還款1.5億元，並有可疑轉帳，加上早前復牌後壹傳媒股價大幅上升五成。

陳官續說，在壹傳媒似乎難以償還債務、沒足夠業務經營下，加上正出售台灣業務，認為有迫切需要委任臨時清盤人，以處理資產和科技園收回壹傳媒用地，以及負責洽談出售台灣和本港業務等。清盤聆訊排期至12月15日審理。

【案件編號：HCCW 359/21】

明報記者

（港區國安法）