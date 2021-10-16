選舉觀察：選委會選舉高度同質 候選政綱基本相同

四分之三席位無競爭

選舉管理委員會回覆查詢稱，沒有收到相關投訴，並引述根據《選舉委員會界別分組選舉活動指引》，任何人不得在禁止拉票區內拉票；違者可罰款5000元及監禁3個月。

政綱無人提民主 少見港人治港

選舉觀察計劃報告（見表）稱，新選舉制度設計不利競爭，未到選舉已有603個選舉產生席位現「等額」自動當選，加上當然選委和「指明團體提名」組別，無競爭又不用投票的席位有1136個，即佔選委1500人的四分之三。

報告指，148名競逐選舉席位的候選人無提供中文選舉信息，其中22名候選人僅提供英文版；候選人中文選舉信息除了「香港」一詞提及最多共607次，較多候選人的政治信息有愛國、發展、愛國者、一國兩制、愛國者治港；甚少提及自由、港人治港、高度自治，無人提及民主或民主發展。報告認為，從選舉角度而言，候選人避免敏感政治話題，不同界別的政綱相若，選舉質素大不如前。

陳家洛：無競爭易現疑似違規

計劃成員、浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛昨分析，選舉幾乎沒有競爭性，很容易出現比較寬鬆的選舉文化，例如禁止拉票區發現候選人及團隊疑似違規，以往有競爭的選舉不會發生。