港聞

港聞二

選舉觀察：選委會選舉高度同質 候選政綱基本相同

【明報專訊】選舉委員會選舉上月結束，民間組織「選舉觀察計劃」昨日發布選舉觀察報告，分析868候選人提供的中文「選舉信息」，發現5界別、涉及29支團隊的候選人的選舉信息基本相同，較多候選人提及「愛國」；中英文選舉信息中，均無候選人提及「民主」，認為選舉出現高度同質。他們稱，發現大量候選人和助選團在禁止拉票區及票站所在建築物內歡迎選民、拜票、謝票及隨意拍照留念，造成大規模不守規現象。

四分之三席位無競爭

選舉管理委員會回覆查詢稱，沒有收到相關投訴，並引述根據《選舉委員會界別分組選舉活動指引》，任何人不得在禁止拉票區內拉票；違者可罰款5000元及監禁3個月。

政綱無人提民主 少見港人治港

選舉觀察計劃報告（見表）稱，新選舉制度設計不利競爭，未到選舉已有603個選舉產生席位現「等額」自動當選，加上當然選委和「指明團體提名」組別，無競爭又不用投票的席位有1136個，即佔選委1500人的四分之三。

報告指，148名競逐選舉席位的候選人無提供中文選舉信息，其中22名候選人僅提供英文版；候選人中文選舉信息除了「香港」一詞提及最多共607次，較多候選人的政治信息有愛國、發展、愛國者、一國兩制、愛國者治港；甚少提及自由、港人治港、高度自治，無人提及民主或民主發展。報告認為，從選舉角度而言，候選人避免敏感政治話題，不同界別的政綱相若，選舉質素大不如前。

陳家洛：無競爭易現疑似違規

計劃成員、浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛昨分析，選舉幾乎沒有競爭性，很容易出現比較寬鬆的選舉文化，例如禁止拉票區發現候選人及團隊疑似違規，以往有競爭的選舉不會發生。

相關字詞﹕禁止拉票區 選舉事務處 選管會 選委會選舉

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