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認為民主黨從來愛國愛港 羅致光：民主黨不參選 成員要思考路向

【明報專訊】民主黨早前宣布，未接獲黨員報名參選立法會選舉。曾為民主黨成員、2017年退黨的勞工及福利局長羅致光昨於商台節目表示，「民主黨在我心中，從來都是愛國愛港的」，他對該黨不參選感覺不強烈，但亦指出民主黨成員、整體社會都要思考未來路向。另外，民協日前通過開放黨員報名參選；署理主席楊彧昨稱不會與民主思路、新思維以至前黨友馮檢基協調。

羅致光以往在港大任教多年，被問港大是否容不下國殤之柱，他稱「不認為屬容不下，每樣事物都有來有去」，稱須待港大自行評估風險、按考慮去做。

羅致光昨被問到民主黨未派員參選，他自言會思考「今年不選，下屆選不選？今年不選的原因，下屆是否存在？若情况一樣，今屆不選是否代表以後也不選？」羅致光強調，民主黨從來愛國愛港，但若今年不選，相信民主黨成員及整體社會，都要思考未來路向。

被問會否對民主黨不參選感可惜，羅致光稱感覺不強烈，「始終每個階段都有不同的事發生」，今日民主黨的組合與他出任黨員時亦大不同。至於是否曾找民主派出任政助、副局長，他說「無試過」，強調尋找副手是從配合、補充的功能出發。

民協未必與民主思路新思維協調

楊彧昨於同一節目上表示，前晚會員大會未提及參選人選、選區，現階段先開放接受提名，主要考慮人選可否代表民協、是否經常參與政黨事務等。被問到會否與民主思路、新思維等政黨協調，楊彧稱兩組織理念與民協不太一致，「民主派可以討論，但現時沒多少民主派有意參選」，至於會否與前黨友馮檢基協調，楊彧稱「都唔會㗎喇」。

新思維主席狄志遠接受本報查詢時表示，非建制派目前形勢較弱，只得小黨參選，若各自為政，會令選民無信心、投票意欲不高，認為若非建制派參選上有衝撞，選舉會鷸蚌相爭、「冇乜着數」；他稱，首日提倡協調想法時已知不易，「大家都有包袱」。至於會否調整策略，狄志遠稱言之尚早，因民協內部亦有不同看法，他會持開放態度。

相關字詞﹕國殤之柱 羅致光 立法會選舉 民主黨

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