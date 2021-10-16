指積金強制轉年金「港人不接受」 羅致光：目前看不到可能性

羅致光昨於商台節目《在晴朗的一天出發》澄清，受訪時的言論是年金制度已推行3年，須考慮與強積金銜接，方法包括鼓勵更多人購買、自動轉換或強制，但部分新聞標題只提「強制」，故公眾產生錯覺、以為政府考慮強制轉換。羅致光強調，強制將強積金轉為年金並不可行，目前看不到可能性。

參考新加坡 自動轉年金准拒絕

被問市民會否只能領回部分強積金、其他轉為年金，羅致光認為可能不高，他稱參考新加坡做法，當地若中央公積金相當於35萬港元會自動參與年金，但若有理由，亦可不參與，「接近強制、包裝上又非強制，都可以看看，但機會也不高」。

羅致光指出，由個人角度考慮，若退休後無月入難以預算開支，「大部分人拿了強積金，便會一直省錢、省得便省」，對生活質素影響甚大，消費亦大壓力，若給予退休人士穩定收入，可令其消費不受影響；並稱年金對整體社會經濟而言亦是好的工具。