財會改會議程序 禁提37A廢拉布 20分鐘不記名通過 陳克勤稱不會淪為政府提款機

曾任財委會主席的民主黨立法會前議員劉慧卿接受查詢時表示，認為不記名舉手通過修改會議程序做法「唔掂」，「有冇鼓掌通過？」她強調，原本程序規則之所以存在有其原因，認為要向市民解釋清楚有關修改會否令主席「好大權」；至於刪37A，劉慧卿稱，雖然過分濫用程序是問題，但應找方法處理，而不是完全無得提出。

今次涉及多項《會議程序》修改（見表），由財委會副主席、金融界陳振英提出，早前就建議已諮詢各議員意見，在建制派主導下，幾乎全部修改都大比數同意。昨日會上只有修改《會議程序》的議程，各黨派只派代表發言表示支持。

陳克勤稱，修改選舉制度後，相信日後的議員全部也愛國愛港，議會運作將保持順暢，但若不適當修改會議程序，會為不守規的議員留下「鑽空子」空間。

人事編制和工務小組通過的項目日後要在財會再討論也要經小組表決同意，新民黨主席葉劉淑儀稱，以往有1人提出分開表決，人事編制小組討論過項目就要到財會再討論，十分費時失事。

何君堯：不存在會議成為橡皮圖章

建制派何君堯稱，修改會議程序，不存在會議成為「橡皮圖章」，又指大幅修訂正副主席選舉程序，是因為針對去年時任內會主席、前立法會議員郭榮鏗濫權、在內會拉布的情况；並形容已赴加拿大的郭榮鏗「冇鞋挽屐走」、自食其果。

陳振英總結發言時稱，修改最重要符合委員會運作的初心和公眾對審議財務撥款、加開首長級職位的期望，修改程序能令會議流程更暢順、減少無謂阻礙，更聚焦討論需審議事項。

另外，本周立法會大會因打風取消，議程押後至下周會議審議，本屆立法會完結前只有兩次會議，尚有7項法案待審議。根據立法會文件，立法會主席梁君彥打算除原定下周三、四大會外，有需要會在下周五（22日）加會。