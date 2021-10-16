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仁濟：多次檢查不知病源 江迅妻：未解死因未提責任

【明報專訊】《亞洲週刊》副總編輯江迅周三離世，仁濟醫院昨發新聞稿稱，醫護在病人留院期間已做多項化驗及檢查（見表），但尚未確切找出發燒源頭，由於病人病情急速惡化離世，院方已將個案轉交死因裁判官跟進以確定死因。江迅妻子受訪稱不滿昨午和院方的見面，稱醫院只承認溝通方面有改善空間，但仍無法解答死因，也未提及責任歸屬問題，又批評院方解釋來龍去脈時避重就輕，促醫管局徹查事件，給家屬交代。

家屬批院方只認溝通可改善 促醫局徹查

江迅本月10日晚因發燒到仁濟急症室求醫，翌日下午獲安排出院，不足24小時再因發燒入院，13日凌晨惡化，延至當日下午離世。江迅家屬日前對仁濟醫療的治療表達不滿，稱院方在病人入院12個小時才見到主診醫生，認為耽誤最佳治療時機。

仁濟醫院發言人昨表示，由於家屬針對病人的死因及治療經過提出疑問，院方昨日安排醫護團隊與家屬會面，詳細解釋治療經過及解答疑問。發言人說，醫療團隊在過程中盡力救治病人，並為病人提供相應檢查及治療。院方會檢視加強病人家屬與醫護間的溝通方法，亦希望家屬理解於疫情期間，院方為減低病人、家屬及醫護的感染風險，未能如疫情前安排面對面探視。

時評員聯署促獨立調查 檢討公院運作

另外，一群時事評論員聯署撰寫公開信予特首林鄭月娥，要求全面調查江迅之死，並希望立法會成立專責事務委員會或獨立調查委員會，檢討公立醫院服務與運作，並建議改善措施。

江迅1947年生於上海，原姓梁，籍貫番禺，1968年在安徽務農，1974年起在上海從事文學和新聞工作20餘年，1994年移居香港，任《亞洲週刊》資深特派員，其後升任副總編輯至離世。

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