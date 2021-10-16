仁濟：多次檢查不知病源 江迅妻：未解死因未提責任

家屬批院方只認溝通可改善 促醫局徹查

江迅本月10日晚因發燒到仁濟急症室求醫，翌日下午獲安排出院，不足24小時再因發燒入院，13日凌晨惡化，延至當日下午離世。江迅家屬日前對仁濟醫療的治療表達不滿，稱院方在病人入院12個小時才見到主診醫生，認為耽誤最佳治療時機。

仁濟醫院發言人昨表示，由於家屬針對病人的死因及治療經過提出疑問，院方昨日安排醫護團隊與家屬會面，詳細解釋治療經過及解答疑問。發言人說，醫療團隊在過程中盡力救治病人，並為病人提供相應檢查及治療。院方會檢視加強病人家屬與醫護間的溝通方法，亦希望家屬理解於疫情期間，院方為減低病人、家屬及醫護的感染風險，未能如疫情前安排面對面探視。

時評員聯署促獨立調查 檢討公院運作

另外，一群時事評論員聯署撰寫公開信予特首林鄭月娥，要求全面調查江迅之死，並希望立法會成立專責事務委員會或獨立調查委員會，檢討公立醫院服務與運作，並建議改善措施。

江迅1947年生於上海，原姓梁，籍貫番禺，1968年在安徽務農，1974年起在上海從事文學和新聞工作20餘年，1994年移居香港，任《亞洲週刊》資深特派員，其後升任副總編輯至離世。