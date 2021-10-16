博愛醫生「遺書」提醫療事故 高拔陞：重新檢視相關個案

稱曾內部檢視 初步看安排恰當

醫管局主席范鴻齡昨回應關醫生離世時指，對有年輕醫生離世感悲痛和難過，並代表醫管局向離世醫生的家屬致深切慰問。范鴻齡稱，若將來召開死因庭，事件一定水落石出，此外醫管局一直有「心靈綠洲」為員工提供心理輔導，事發後決定盡快擴充有關服務，更積極和主動接觸有需要的員工，避免類似再有慘劇。

醫協促審視支援員工心理方式

公共醫療醫生協會發聲明，對該醫生離世表示極度悲痛和哀傷，又關注她疑受一宗醫療個案困擾，促請該聯網及醫管局繼續跟進及調查這兩宗事件。就醫專早前調查發現本港七成受訪年輕醫生工作過勞和近兩成抑鬱，該會促醫管局重新審視機構就促進員工身心健康的政策和機制是否過時、支援員工心理健康的方式是否過於被動、與員工溝通渠道是否失效，並正視及解決各職系潛藏的職場不公甚至霸凌問題，防止事件再發生。

就離世醫生懷疑遺書提及的個案，范鴻齡稱會嚴格審查了解有無出問題，如有問題會按機制跟進。高拔陞亦說，就她遺書提及的個案，有關部門早前已內部檢視，初步看整個臨牀安排恰當，「由於同事提出這方面疑問，我們會再重新檢視個案的處理」。