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入火場煙帽隊4人一組改兩人 張耀升3上司稱事後始知

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火兩名消防員殉職，死因研訊昨踏入第27日。庭上披露，起火首日多支煙帽隊都是4人一組進火場，惟事主張耀升僅伙拍一名同僚入火場。張的上司之一、時任消防及救護學院基礎訓練總教官翟國威（圖）作供時承認，他在張走失後數小時、「好後期」時段才知道分工策略有變。綜合供辭，張的3名上司均稱，事後才知煙帽隊由4人一組改為兩人一組。

不知同袍有否檢查張衛士儀器

時任消防助理區長翟國威供稱，他起火首日（2016年6月21日）兩度進入火場，事前沒向入口指揮官霍永鴻交出可啟動衛士個人防護監察儀器的個人識別卡，「可能我唔記得咗」，他承認此舉不符消防員接受的基礎訓練知識。被問到霍永鴻有否檢查張耀升的衛士儀器，他稱張入火場時他正在火場外休息，沒留意此事。

研訊另一焦點是消防員分批拉喉救火和爆破倉庫的策略。

翟國威表示，與多名指揮官商討過，決定將火場200多個迷你倉「一路直爆（破）」，但沒訂下明確方案和行動路線，他只負責視察環境。死因裁判官遂問到，他作為消防助理區長，當日在火場是否領導角色。他回應稱，比起隊伍主管，其角色更接近隊員。研訊下周一續。

【案件編號：CCDI 333-4/16】

（迷你倉大火）

相關字詞﹕殉職消防員 時昌迷你倉 死因研訊 淘大工業村迷你倉大火

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