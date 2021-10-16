港聞

港聞二

的士司機命案 疑兇控謀殺今提堂

【明報專訊】西環夜更的士司機被殺一案，警方昨暫控被捕31歲男子蔡南生一項謀殺罪，案件今早在觀塘裁判法院提堂。另外，遇害的士司機的親友昨早9時到域多利亞公眾殮房，辦理認屍手續，各人神情哀傷，逗留約1小時後離開。

事發周二凌晨，48歲的士司機韋劍雄被男乘客持利器襲擊，頸部大量流血，送院搶救不治。涉案31歲疑兇蔡南生潛逃往南丫島，周三晚被警方拘捕。

報警者：疑犯稱親戚住南丫島

一名居於南丫島的外籍女子Tracy周三曾在一士多外與疑犯交談及喝酒，其後發現他為疑犯遂報警。Tracy向《南華早報》表示，疑兇曾透露，其表兄弟住在南丫島。當日她在傍晚第二度和蔡交談，發現他全身濕透。蔡稱因颱風滯留島上，Tracy向他表示，渡輪已復航，向他提供船期表，並提議他可找其表兄弟，但蔡表示沒有表兄弟的電話號碼。

蔡稱住西營盤 起疑心

蔡又提到自己住在西營盤，令Tracy想起該處正是謀殺案現場，並稱對方在雨中坐了一整天十分奇怪。她「借尿遁」回到步程僅1分鐘的家中上網，確認他為通緝犯後，於7時16分報案。她折返士多外，但發現蔡已離開。她返回家中，其鄰居表示，警方一度到場，但沒發現蔡。

Tracy再度返回士多，這次再發現蔡，她即請他喝酒及和他聊天，蔡曾透露自己不想回家。其間警察曾打給她確認位置，她向蔡表示只是公事電話，至晚上8時許，警方到場拘捕蔡。

另外，香港的士小巴商總會為遇害的士司機家屬發起籌款，有意捐助者，可將抬頭寫有「香港的士小巴商總會有限公司」的支票，寄到該會會址北角威非路道18號萬國寶通中心1605室，或入數到該會中國工商銀行亞洲戶口「7165 2000 9927」，再將入數紙傳真至該會（2891 2063）。

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