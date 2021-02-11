港聞

港聞二

檢228噸走私龍蝦 拘7公司董事 市值1.8億 涉案10進口商部分空殼

【明報專訊】澳洲去年底停止向內地出口龍蝦，海關發現有走私集團趁機經香港走私龍蝦至內地。海關周二（12日）突擊搜查港九多區10間龍蝦進口商，拘捕7名公司董事，懷疑他們為案中主腦，涉未有申報的澳洲龍蝦多達228噸，市值1.8億元。

新檢疫措施下 澳洲停出口內地

海關有組織罪案調查課監督李艷萍稱，自去年10月內地對澳洲出口的龍蝦實施新檢疫規定，澳洲一個月後停止向內地出口龍蝦。海關評估後，相信會有走私集團為龐大利益將澳洲龍蝦由本港偷運往內地。有關檢疫規定生效前，本港每月約進口120噸澳洲龍蝦，生效後飈升逾倍至260噸。

海關遂調查本港龍蝦進口商，發現有進口商懷疑虛報或漏報進口龍蝦數量。海關動員逾百人周二突擊搜查港九多區共10間龍蝦進口商，拘捕7名公司董事，懷疑為案中主腦，涉未有申報進口的澳洲龍蝦多達228噸，市值約1.8億元，其中一間進口商漏報109噸龍蝦。海關發現10間涉案公司大部分在新檢疫規定生效後始進口澳洲龍蝦，部分為空殼公司，正調查該批龍蝦去向，以及進口商之間有無關聯，暫未有證據涉及三合會。

粵港另破3案 涉5300公斤龍蝦

另外，香港海關聯同國家海關總署緝私局、廣東海警局、深圳及拱北海關緝私局採取代號「JL」的聯合行動，7至9月間鎖定兩個走私集團調查。兩地執法機關在行動中合共偵破3宗走私龍蝦案，拘捕13名男子，並檢獲5300公斤懷疑走私龍蝦，市值約420萬港元。其中內地執法部門檢獲2200公斤懷疑走私澳洲龍蝦，市值170萬港元，拘捕7人。

運往市場扮賣 夜搬漁船載內地

自本年7月，本港海關發現走私集團會先將龍蝦由澳洲空運到本港儲存倉，待時間成熟再運往海邊，經漁船偷運內地。龍蝦到達內地後，會再經廣州及深圳的機場或內地水產市場，以空運或陸路運往中國各地。

其中一個走私集團會先將走私龍蝦運到長沙灣海鮮批發市場假裝本地銷售，在夜色掩護下在附近一個碼頭將大量龍蝦移上漁船，再在邊界附近分發予快艇散貨。該集團一度取道大嶼山南部對開水域駛向粵港分界線過貨，惟7月中事敗被廣東海警截獲，被檢走2145公斤龍蝦，市值約170萬港元。該集團於8月改變走私的手法及路線，以漁船運到本港西部水域，在機場三跑對開分予高速快艇，迅速逃往內地，其間安排船舶反監視。

另一走私集團則選擇鄰近粵港分界線的大澳為根據地，以快艇將龍蝦運往內地。海關9月初檢獲1338公斤龍蝦，市值約130萬元。

上 / 下一篇新聞

不排除幼師須考基本法 楊潤雄：或兼及國安法
不排除幼師須考基本法 楊潤雄：或兼及國安法
反修例260宗教師投訴 3人釘牌
反修例260宗教師投訴 3人釘牌
港深19「專班」鋪墊北都 林鄭：未來十載人口遷新北
港深19「專班」鋪墊北都 林鄭：未來十載人口遷新北
鄧炳強：慎防有人設法妖魔化23條
鄧炳強：慎防有人設法妖魔化23條
丹麥向京提關注國殤之柱被逼遷 外媒：向支聯發信律師行不再代表港大
丹麥向京提關注國殤之柱被逼遷 外媒：向支聯發信律師行不再代表港大
欲救健仔博士生認集結判囚1年
欲救健仔博士生認集結判囚1年
爭議警員證供官睇片認人 樹仁生縱火罪成
爭議警員證供官睇片認人 樹仁生縱火罪成
12歲女集結罪脫 官：未能證明犯罪意圖
12歲女集結罪脫 官：未能證明犯罪意圖
在校藏TATP中六生判入勞教
在校藏TATP中六生判入勞教
的士司機命案 疑兇控謀殺今提堂
的士司機命案 疑兇控謀殺今提堂
入火場煙帽隊4人一組改兩人 張耀升3上司稱事後始知
入火場煙帽隊4人一組改兩人 張耀升3上司稱事後始知
博愛醫生「遺書」提醫療事故 高拔陞：重新檢視相關個案
博愛醫生「遺書」提醫療事故 高拔陞：重新檢視相關個案
仁濟：多次檢查不知病源 江迅妻：未解死因未提責任
仁濟：多次檢查不知病源 江迅妻：未解死因未提責任
櫃員機偷2100元 滬政協罰款8000
櫃員機偷2100元 滬政協罰款8000
財會改會議程序 禁提37A廢拉布 20分鐘不記名通過 陳克勤稱不會淪為政府提款機
財會改會議程序 禁提37A廢拉布 20分鐘不記名通過 陳克勤稱不會淪為政府提款機
指積金強制轉年金「港人不接受」 羅致光：目前看不到可能性
指積金強制轉年金「港人不接受」 羅致光：目前看不到可能性
認為民主黨從來愛國愛港 羅致光：民主黨不參選 成員要思考路向
認為民主黨從來愛國愛港 羅致光：民主黨不參選 成員要思考路向
官指警員證供矛盾 前區議員違限聚罪脫
官指警員證供矛盾 前區議員違限聚罪脫
選舉觀察：選委會選舉高度同質 候選政綱基本相同
選舉觀察：選委會選舉高度同質 候選政綱基本相同
10．1燒國旗 無業漢涉縱火刑毁被捕
10．1燒國旗 無業漢涉縱火刑毁被捕
財政司長引公司例提呈請 官指因公眾利益 准委壹傳媒臨時清盤人
財政司長引公司例提呈請 官指因公眾利益 准委壹傳媒臨時清盤人
前賢學思政朱慧盈准保釋
前賢學思政朱慧盈准保釋
控宣揚恐怖主義 4港大生續准保釋
控宣揚恐怖主義 4港大生續准保釋
涉威嚇手段逼簽會籍 海關拘健身室4男
涉威嚇手段逼簽會籍 海關拘健身室4男
躉船起火 濃煙湧半空
躉船起火 濃煙湧半空
免檢疫家居隔離 俄領館人員初確 變種病毒量高 嘉亨灣1座封區檢測
免檢疫家居隔離 俄領館人員初確 變種病毒量高 嘉亨灣1座封區檢測
林文健：國際防疫鬆綁恐致流感「報復式上升」
林文健：國際防疫鬆綁恐致流感「報復式上升」
啟德新建醫院沉降 醫局料8周內復工
啟德新建醫院沉降 醫局料8周內復工
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】退火線？ 黃定光：仲唔夠皮咩
【Emily】退火線？ 黃定光：仲唔夠皮咩
【Emily】佔中刑期服完 戴耀廷變還押 林子健：仍被當甲級犯
【Emily】佔中刑期服完 戴耀廷變還押 林子健：仍被當甲級犯
【Emily】首3季訪港旅客按年跌98.2%
【Emily】首3季訪港旅客按年跌98.2%
【Emily】兆基創意書院運動日扮嘢
【Emily】兆基創意書院運動日扮嘢