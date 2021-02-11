檢228噸走私龍蝦 拘7公司董事 市值1.8億 涉案10進口商部分空殼

新檢疫措施下 澳洲停出口內地

海關有組織罪案調查課監督李艷萍稱，自去年10月內地對澳洲出口的龍蝦實施新檢疫規定，澳洲一個月後停止向內地出口龍蝦。海關評估後，相信會有走私集團為龐大利益將澳洲龍蝦由本港偷運往內地。有關檢疫規定生效前，本港每月約進口120噸澳洲龍蝦，生效後飈升逾倍至260噸。

海關遂調查本港龍蝦進口商，發現有進口商懷疑虛報或漏報進口龍蝦數量。海關動員逾百人周二突擊搜查港九多區共10間龍蝦進口商，拘捕7名公司董事，懷疑為案中主腦，涉未有申報進口的澳洲龍蝦多達228噸，市值約1.8億元，其中一間進口商漏報109噸龍蝦。海關發現10間涉案公司大部分在新檢疫規定生效後始進口澳洲龍蝦，部分為空殼公司，正調查該批龍蝦去向，以及進口商之間有無關聯，暫未有證據涉及三合會。

粵港另破3案 涉5300公斤龍蝦

另外，香港海關聯同國家海關總署緝私局、廣東海警局、深圳及拱北海關緝私局採取代號「JL」的聯合行動，7至9月間鎖定兩個走私集團調查。兩地執法機關在行動中合共偵破3宗走私龍蝦案，拘捕13名男子，並檢獲5300公斤懷疑走私龍蝦，市值約420萬港元。其中內地執法部門檢獲2200公斤懷疑走私澳洲龍蝦，市值170萬港元，拘捕7人。

運往市場扮賣 夜搬漁船載內地

自本年7月，本港海關發現走私集團會先將龍蝦由澳洲空運到本港儲存倉，待時間成熟再運往海邊，經漁船偷運內地。龍蝦到達內地後，會再經廣州及深圳的機場或內地水產市場，以空運或陸路運往中國各地。

其中一個走私集團會先將走私龍蝦運到長沙灣海鮮批發市場假裝本地銷售，在夜色掩護下在附近一個碼頭將大量龍蝦移上漁船，再在邊界附近分發予快艇散貨。該集團一度取道大嶼山南部對開水域駛向粵港分界線過貨，惟7月中事敗被廣東海警截獲，被檢走2145公斤龍蝦，市值約170萬港元。該集團於8月改變走私的手法及路線，以漁船運到本港西部水域，在機場三跑對開分予高速快艇，迅速逃往內地，其間安排船舶反監視。

另一走私集團則選擇鄰近粵港分界線的大澳為根據地，以快艇將龍蝦運往內地。海關9月初檢獲1338公斤龍蝦，市值約130萬元。