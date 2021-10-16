12歲女集結罪脫 官：未能證明犯罪意圖

3名被告為12歲女童、見習技術員王釗鴻（23歲）及電器技工陳錫華（58歲）。本案另一名14歲女童早前認罪，判感化兩年。

官引《普通法》指年紀未能分對錯

劉官裁定拘捕12歲女童的警長為誠實可靠證人，然而女童當時年僅12歲，在《普通法》下會根據「無犯罪能力推斷」以假設14歲以下兒童未能充分理解或分辨對錯，無能力萌生犯罪意圖，控方須證明女童知道自己所為嚴重不當，才可推翻這項推斷。

劉官指，女童的中學副校長供稱，校方曾以電郵方式通知家長有關《禁蒙面法》內容，惟控方未能證明家長有將信息轉達女童。再者，當天警長高速駕駛無警徽的警車到場，就算女童有逃跑亦不等於她知道行為嚴重不當，而她背包藏有的「五大訴求 缺一不可」單張亦不足以證明她知悉行為已超出頑皮搗蛋、幼稚惡作劇，裁定她罪脫。

同案兩男集結罪脫 一擾亂秩序罪成

對於被告王釗鴻是否曾舉磚欲擲向警員，拘捕警員與到場協助的同僚證供有關鍵性出入。另片段顯示王釗鴻曾被5至6人圍毆，拘捕警員在盤問下卻稱他激烈掙扎，劉官認為警員有所迴避，不接納其證供。

另外，劉官接納被告陳錫華的自辯證供，因當時無與他人集結，裁定參與非法集結罪脫，惟他承認因警方施放催淚彈而氣憤，將一個欄杆掟落橋底，此舉已構成擾亂秩序。

【案件編號：WKCC 3737/20】

（反修例風暴）