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欲救健仔博士生認集結判囚1年

【明報專訊】中五男生曾志健前年10月1日在荃灣遭警員開槍射傷，一名理工大學博士生衝向曾志健欲救人，但被警方制服，後被控暴動。他早前承認一項非法集結的交替控罪，昨在區域法院判刑。法官稱辯方希望判處緩刑，但認為被告個人及學術背景「談不上有任何特殊之處」；且當日大批示威者集結及使用暴力，判處監禁是無可避免，故以24個月為量刑起點，惟考慮被告參與程度較低、個人背景及認罪扣減後等因素，判處12個月監禁。

被告邱宏達（28歲）（圖）聞判刑後表現平靜，步入囚室前向旁聽人士揮手。

稱被告背景「談不上特殊」 官拒判緩刑

區域法院暫委法官李志豪判刑時稱，當日示威者以「十一國慶」為藉口在荃灣等地集結，可見事件有預謀。呈堂片段亦可見，部分示威者向警方防線投擲磚頭、汽油彈等，即使示威者逼使警方後退，眾人也無離開之意，令事情變得更嚴重，針對個別警員並用上武器，且蜂擁而上追趕該警員，令他圍倒在地上，但示威者仍不斷襲擊，可幸有關警員傷勢不太嚴重。案情提及被告沒有使用武力，或向警方投擲磚塊。

李官續稱，辯方提及希望考慮緩刑處理，並引述案例，但他認為案例中的人士對社會有所貢獻，形容被告的個人及學術背景是「談不上有任何特殊之處」。即使判處監禁，或對被告報讀更高學歷有影響，但李官認為他犯案時應已有所考慮，且每一名犯罪者都會有不同程度的影響。

辯方早前求情時稱，邱宏達的中學公開成績不理想，但在修讀高級文憑課程時獲得推薦，故能修讀大學及終以一級榮譽畢業，憑優異的成績直接升讀博士。他被捕後，仍努力完成關於理論電磁學研究的博士學位，撰寫的學術論文更被國際權威雜誌刊登。其求情信稱，曾想過「當通過種種磨練後最終能夢想成真，我的故事會否也成為日後香港人的逆境奮鬥故事」。

【案件編號：DCCC485/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕非法集結罪 警員開槍 國慶日 博士生 理工大學 反修例運動

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