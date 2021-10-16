欲救健仔博士生認集結判囚1年

被告邱宏達（28歲）（圖）聞判刑後表現平靜，步入囚室前向旁聽人士揮手。

稱被告背景「談不上特殊」 官拒判緩刑

區域法院暫委法官李志豪判刑時稱，當日示威者以「十一國慶」為藉口在荃灣等地集結，可見事件有預謀。呈堂片段亦可見，部分示威者向警方防線投擲磚頭、汽油彈等，即使示威者逼使警方後退，眾人也無離開之意，令事情變得更嚴重，針對個別警員並用上武器，且蜂擁而上追趕該警員，令他圍倒在地上，但示威者仍不斷襲擊，可幸有關警員傷勢不太嚴重。案情提及被告沒有使用武力，或向警方投擲磚塊。

李官續稱，辯方提及希望考慮緩刑處理，並引述案例，但他認為案例中的人士對社會有所貢獻，形容被告的個人及學術背景是「談不上有任何特殊之處」。即使判處監禁，或對被告報讀更高學歷有影響，但李官認為他犯案時應已有所考慮，且每一名犯罪者都會有不同程度的影響。

辯方早前求情時稱，邱宏達的中學公開成績不理想，但在修讀高級文憑課程時獲得推薦，故能修讀大學及終以一級榮譽畢業，憑優異的成績直接升讀博士。他被捕後，仍努力完成關於理論電磁學研究的博士學位，撰寫的學術論文更被國際權威雜誌刊登。其求情信稱，曾想過「當通過種種磨練後最終能夢想成真，我的故事會否也成為日後香港人的逆境奮鬥故事」。

【案件編號：DCCC485/20】

（反修例風暴）