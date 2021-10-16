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丹麥向京提關注國殤之柱被逼遷 外媒：向支聯發信律師行不再代表港大

【明報專訊】港大透過發律師信要求支聯會移除《國殤之柱》，限期屆滿前國殤之柱丹麥創作人高志活在12日亦透過委聘律師阻止港大的移除行動，並要求就事件召開聆訊，至昨日事件由法律層面提升至外交層面，丹麥外相科弗德（Jeppe Kofod）就事件發聲明指，一直對香港事態發展表達深切關注，而丹麥政府已向北京提出。他強調，和平表達意見的自由，包括通過言論、藝術等途徑，是所有人的基本權利。

此外，自從孖士打律師行代表港大向支聯會發信，要求移走國殤之柱後，引來國際性抨擊。《華盛頓郵報》昨晚報道，孖士打透過聲明表示不再代表港大。

限期已過 昨未移走

丹麥外相：藝術表達言論基本權利

港大早前要求支聯會於周三（13日）下午前移走國殤之柱，限期屆滿後，校方至昨晚未採取進一步行動。國殤之柱創作人高志活昨晚表示，收到丹麥外相科弗德就事件發表的聲明，並向傳媒發放丹麥語原文聲明，以及英語翻譯。科弗德在聲明表示，和平表達意見的自由，包括通過言論、藝術等途徑，是所有人的基本權利，香港亦如是。他說，丹麥政府無法決定其他國家的大學選擇展示哪些藝術品，但他認為，對表達和藝術自由保持警惕是非常重要。

除了國殤之柱，外界亦關注位於其他大學的民主女神像及雕塑的命運。網媒「香港01」昨日報道稱，位於理大學生會所在的邵逸夫樓的民主女神像近日消失。

理大民主女神像收起

學生會：需修補裂痕 擬放回

理大學生會外務副會長張心怡昨午回覆本報查詢稱，因為民主女神像「有裂痕、污糟」，需要修補，故學生會約於前日收起處理。她說，民主女神像仍在邵逸夫樓內，學生會計劃昨日或今日將民女放回原址。被問校方是否曾給予壓力，要求移走民主女神像，張心怡稱有聽聞風聲，但稱校方未作出正式要求。

由美籍華裔雕塑家陳維明製作的民主女神像，現安置在中大，他另一刻劃天安門屠殺的浮雕作品則落戶嶺大。支聯會曾把民主女神像捐到城大、浸大及理大。理大本來有兩座民女像，原放在邵逸夫樓，其中一座於2019年反修例示威後丟失。

蔡耀昌：有待確定民女像擁有權

對於有傳理大民主女神像消失，支聯會清盤人蔡耀昌表示需時了解，暫時不知道實際情况。他說，經過港大要求移走國殤之柱一事後，安放在其他大學的民女和雕塑的擁有權亦有待確定，例如中大民主女神像及嶺大浮雕是否仍屬於陳維明；由支聯會製作的民主女神像，其擁有權又是否已轉移至校方，他稱這些都需要翻查資料再確認。

嶺大：檢視風險 城大：檢視程序

本報向多間大學查詢有無計劃移走與六四事件相關的展品。嶺南大學回覆，稱會不時檢討校園風險管理，有需要時會考慮以適當措施消除隱患，以保障大學整體利益。城巿大學回應稱，會不時檢視在校內張貼告示或展示物品的程序和守則。中大、理大、及浸大則未有回覆。

相關字詞﹕國殤之柱 六四 六四事件 支聯會 民主女神像

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