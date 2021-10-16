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港深19「專班」鋪墊北都 林鄭：未來十載人口遷新北

【明報專訊】第130屆廣交會昨在廣州開幕，特首林鄭月娥昨在廣州接受南方報業傳媒集團專訪稱，香港經濟發展融入國家發展大局，要以粵港合作為基礎。她亦提到「北部都會區」，稱新界北部不應只被視為滿足居住需求的土地，應成為另一個綜合都會，又說香港未來十幾年人口遷移都會向新界北部方向發展。她首次提到，本港與深圳已成立19個「專班」（即焦點小組），部分是為北部都會區做「鋪墊」工作，未來亦可能會調整。

稱市區已無地 沒選擇

《施政報告》提出發展新界北部成為「北部都會區」，面積300平方公里，將會建設國際創新科技中心，預料需時20年構建。林太昨被問到為何要花大力氣實施「北部都會區」計劃時稱，本港總面積1100平方公里，但歷史上都集中在南邊發展，從港島到九龍再到新界，市區已發展得七七八八，除非舊區更新，否則沒有新土地，形容是「沒有選擇」。

她稱，即使沒提出北部大發展的策略，本港未來十幾年人口遷移都是往新界北部方向發展。她說政府定位北部都會區是經濟引擎，而且將以科技創新為主，又稱近年深港兩地合作都以創科為主，加上中央支持港深打造「一河兩岸」，北部都會區是在如此合作基礎上構想出來；而香港在專業服務方面比較成熟，希望這方面能帶動整個大灣區，尤其是對外推廣，以吸引更多外資或科研人才落戶大灣區。

合作層次升 特首「對接」書記

林太亦提到，《施政報告》提出的3個項目，包括連接洪水橋和深圳前海的「港深西部鐵路」、東鐵線延伸到羅湖、北環線經落馬洲河套區進入皇崗新口岸，屬跨越邊境界線的規劃，對本港來說是新思維。她並透露，今年初港深升格合作層次，從以往政務司長「對接」市長提升到現在行政長官「對接」市委書記，並成立了19個「專班」，「例如金融專班、環保專班、科技專班、跨境基建專班」，部分是為北部都會區做「鋪墊」，未來也可能因應北部都會區推進再調整。

對於中央關注本港房屋問題，林太表示，本港貧富懸殊問題歸根到柢是房屋問題，最根本也是土地問題。她重申已找到未來20至25年的土地，足夠興建逾100萬伙住宅，且未算上私人土地；目前最重要是要加快程序，又稱以往因各種爭執浪費很多時間，現時香港「撥開雲霧見青天」。

相關字詞﹕房屋問題 專班 北部都會區 廣交會 林鄭月娥

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