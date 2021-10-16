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不排除幼師須考基本法 楊潤雄：或兼及國安法

【明報專訊】下學年起官津中小學新聘教師須通過《基本法》測試，教育局長楊潤雄昨稱，不排除擴展至直資學校及幼稚園教師，考核內容並考慮加入《港區國安法》。有幼稚園校長認為做法合理，可確保教師不會教授錯誤資料，直資學校議會則關注外籍教師及代課教師需否應考。

長遠最好教師公務員兩試互通

施政報告提出官津中小學新聘教師須通過基本法測試，除新入職教師，下學年起轉校任教的教師獲聘前須通過測試。楊潤雄昨在港台《千禧年代》稱，過去一段時間社會有聲音要求學校須做好國民及國安教育，當局期望教師對基本法有一定認識，故加入基本法測試，合格門檻料與公務員基本法測試相若。被問會否將基本法考核擴展至直資學校、國際學校及幼稚園教師，他說第一步先在津校推行，津校每年有千多二千名新聘教師，「下一步不排除繼續做下去」，包括直資學校、幼稚園教師。

政府明年6月起將國安法納入招聘公務員考核範圍。被問會否要求中小學教師接受國安法考核，楊潤雄稱會考慮，一直有與公務員事務局討論，長遠最好是教師與公務員兩個考試互通，令大家毋須太多考試。他說會檢視公務員事務局明年推出國安法考核情况，「我們可能都會跟」。

直資校同或須考 關注代課外籍教師涵否

直資學校議會主席陳狄安關注落實教師基本法測試的細節，例如外籍教師及代課教師需否應試、學校何時要取得教師測試結果等。他說學校現聘請教師已需檢視多項資料，包括性罪行定罪紀錄、有否遭教育局調查、體檢結果等，再增加基本法測試或加重學校行政（見表）。他希望當局就測試設寬限期，以免有教師因未趕及9月取得測試成績而無法到校工作。

幼稚園校長、教聯會理事蔡麗芳認為，有需要將基本法測試擴展至新聘幼稚園教師。她說以往教師在基本法教育做得不足，以致現時年輕一代對基本法認識有漏洞，不太認同自己屬中國人；倘幼師需通過基本法測試才獲聘，可確保教師不會向學生教授錯誤資料，形容合情合理。

幼園校長：確保教師不會教錯資料

蔡稱，幼稚園學童年幼，學校不會向他們教授法律條文，但教師仍有需要正確認識基本法。她又說，有意投身教育界的人讀書時已參加多次考試，不認為新增基本法測試會令他們不願入行。

立法會教育事務委員會主席、經民聯梁美芬認為，所有教師都應準確認識基本法及國安法，不論私校、官校等教師都應接受考核，「確保不可以教錯」。她又認為，所有人應認識國安法及基本法，尤其專業人士，因為他們在社會有影響力，須以身作則，包括醫學界、社福界、會計界等，應在持續專業發展計劃（CPD）加入國安法及基本法內容，亦可要求新入職者考試。

公務員方面，公務員事務局長聶德權表示，有志加入公務員隊伍的人，須對一國兩制及基本法有基本認識，並有國家安全意識，認為國安法及基本法測試是「正常不過、順理成章」，亦不擔心申請者會減少，最重要是招聘到對的人。

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相關字詞﹕教師 公務員 港區國安法 教育局

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