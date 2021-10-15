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2021年10月15日星期五
港聞二
兇徒登的士殺司機逃逸 全程1分鐘 南丫檢摺刀防刺背心 疑犯不識死者否認涉案
外籍女「借尿遁」報案 請飲酒冷靜拖延疑兇
下周政總辦記招 潘母促陳同佳直接對話
俄貨機降落剷草坪 北跑道封半句鐘
准會員選立會 民協：艱難決定 正副主席表明不選 宣誓過關廖成利：考慮報名
狄志遠：與民協合作不易
遭DQ區議員未獲9月酬金 疑違指引
高志活：來港拆國殤之柱運歐美是選項
江迅離世 仁濟稱今晤家屬述救治情况
重陽節拜山 商販稱人流減2/3
陳帆：北環線東延可用輕鐵、自動汽車 稱方案視乎人口 議員憂阻新區發展融合內地
市建單位最細260呎 黃偉綸稱會參考
談林鄭「得意諗法」 陳帆：房委建屋速度不錯
中大設長新冠門診 跟進康復者身心 胸肺腸胃精神跨科組成 10教授級人員帶領
中大醫院擴建幅度待商 盼增科研「落地」設施
印傭檢疫期後確診 近期第二宗
研究：全球1/7患癌者因封城錯過非緊急手術
風災劏房戶嘆苦等公屋 陳帆：優先住過渡房「可考慮」
「保就業」發911億元補貼 超預期百億
社企下月民間峰會 學者倡交換數據
平治與九巴相撞 司機逃逸
強積金研效公僕退休金 部分可領 部分轉年金
稱去年上半年回港者多於離港者
派對房票控14人 一人涉用假「安心」被捕
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【Emily】東九鐵路無影 工聯斥政府走數
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【明報專訊】（請看附圖）
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