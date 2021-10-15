港聞

港聞二

稱去年上半年回港者多於離港者

【明報專訊】移民成為本港熱門話題，勞工及福利局長羅致光稱，去年上半年「香港無端端多咗成20幾萬人，唔知返嚟做乜嘢喎」，返港的人比離港的人多，現時香港「仲多咗人」。他說可預見勞工需求增加，經濟復蘇時會出現勞工不足，當局會盡量爭取科技人員、創業及專業人員來港。

單程證減退休潮近 憂勞工不足

羅致光昨於港台《千禧年代》表示，去年上半年「香港無端端多咗成20幾萬人，唔知返嚟做乜嘢喎，總之香港居民喎」，返回香港的人較離開香港的人多；而過往12個月，「走咗、出出入入，（走了）11萬至12萬左右，但以上年年頭計，宜家仲多咗人」，問題是勞工市場人力下降，現時香港最多人口的年齡組別是60至64歲，退休潮邁向高峰，香港面臨人口高齡化問題。

羅致光又說，早前推算未來幾年人口及勞工變化，預見勞工需求增，但勞工人數下降，唯一方法就是吸引人才。

羅致光稱疫情下持單程證來港人數減少，即使未來恢復，已沒有了一大批人，待經濟復蘇時，很快會面對勞工不足，而勞工不足會「拖後腿」，當局會盡量爭取科技人員、創業及專業人員來港。

安老宿位輪候19月 「20年首見」

至於安老方面，羅致光稱至8月底資助護理安老院輪候期是19個月，「我跟呢個政策10幾20年，第一次（輪候期）少過20個月」。他說縮短輪候期的短中期方法是購買私人院舍宿位，並已落實5年內買5000個宿位，而且正興建44間院舍，料未來1年多至7年落成，同時增加資助服務及社區服務券數目令長者居家安老，又說本港現約4%長者入住安老院，若可下調至3%則較合理。

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