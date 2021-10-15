強積金研效公僕退休金 部分可領 部分轉年金

羅致光：強制全轉天方夜譚

羅致光昨於港台《千禧年代》表示，2015年就退休保障諮詢時，提及做年金計劃後應3年後探討長遠發展，而2018年推出公共年金計劃，現應是時候檢討，探討方向多，例如鼓勵人將強積金轉成年金，其中可參考現時公務員退休可領取最多25%或50%退休金，但不會整筆強積金款項轉成年金，「香港最重要嘅一樣嘢係選擇，你設計乜，無選擇係唔得」。

至於是否從無考慮過要將整筆強積金款項轉成年金，羅致光稱開始探討任何政策時要思考任何選項，即使那選項是今天覺得不可能發生，亦要做研究解釋為何不可發生，這是制定政策或開始探討問題的開放態度。他明言：「認識香港嘅人都知，要將強積金全部強制變成公共年金係天方夜譚，不可能係香港可以接受同發生嘅事，不過從政策探討，都要睇。」

年金倘掛鈎通脹 削吸引力

如何鼓勵巿民將強積金一筆過資產轉化成退休後定期可領取的年金呢？羅致光即稱「唔好講一筆過，可能係部分，唔係全部，一定有得選擇」。他稱現有3000多名領取長者生活津貼的人有買年金，其中約兩成每月領取不足1000元年金收入，又稱部分人領取強積金後，超過長津資產上限，故將部分錢買年金。

羅致光表示，公共年金確保每年有近5%回報，「出面搵唔到」，又稱難找到年金計劃金額與通脹掛鈎，因為變相多了一個風險，開始時每月得到的金額亦會較低，令吸引力降低。他舉例，65歲長者放100萬到年金計劃，每月可領5800元，若年金計劃包括2%通脹，開始時每月只可領取4000多元。

「太多選擇又唔得 啲人唔識揀」

羅致光稱，現剛開始相關研究工作，一個月內工作小組開展工作，又說有關工作涉及很多考慮及配合，亦要參考國際經驗，「選擇係最緊要，當然太多選擇又唔得，太多選擇，啲人唔識揀」，目標今屆政府任期完結前交出方向性文件供來屆政府跟進。