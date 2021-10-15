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社企下月民間峰會 學者倡交換數據

【明報專訊】第14屆社企民間高峰會下月4至7日舉辦，主題為「組合重塑 再生未來」，逾60名專家將探討後疫情時代如何匯聚不同界別的優勢，實踐社會創新。高峰會推手之一、科技大學副教授兼高級顧問黃岳永表示，冀倡議不同社會企業交換數據，運用科技創建便民利民的社會服務項目。

一連4天的「國際研討會」有來自世界各地的創科業、金融業及社福界人士，就社會當前的挑戰提供創新解決方案，並建構匯集各領域數據的共享「社創知識庫」。黃岳永倡議不同界別的單位交換數據，將數據與知識融合為一，跨域使用，舉例仿效港府「香港智慧城市藍圖」中提出開放數據，由發展局建立的共享平台可鼓勵年輕一代善用數據，開發具創意及惠民的應用程式。

舉例食物援助平台助連結多方

作為社企項目顧問的黃岳永說，於2017年由聖雅各福群會推廣的食物援助平台FOOD-CO，透過分析地理位置及數據，於全港278個服務點，按社福機構的需要及運輸距離，連結最合適的餐廳、批發商、食物製造商等食物提供者。該平台還可支援食物援助機構，解決存倉及運輸等問題。黃岳永以此為例，指有關的創新項目除協助食物援助服務發展，亦能推動社會服務業界運用創新科技以結合其社會服務，建立更多具社會效益的項目。

由黃岳永任顧問的另一項目「社職 Social Career」義工平台於今年推出活動搜尋應用程式，有意任義工的市民登入註冊後，可按興趣、技能及日程搜尋最合適的義務工作，包括網上義工、動物義工、義務導師、視像探訪及親子義工等，程式列明服務對象及義工條件要求等資料供用家參考。

黃岳永認為，香港面對人口老化問題，政府應正視長者的醫療需求，建議利用人工智能及醫療科技提升對市民健康的管理，「老人可以透過自動且即時的身體健康檢查，提早發現疾病，或者經由生理和醫療大數據的共享，在任何地方都可享受最佳治療或遠端醫療服務」。

明報記者

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