風災劏房戶嘆苦等公屋 陳帆：優先住過渡房「可考慮」

56歲的關女士及22歲的兒子，4年前起居於西灣河一個不足100呎的頂層唐樓劏房，兩年前起單位不時滲水。前日凌晨3時，房間的假天花突然塌下，石屎差點擊中睡在上格牀的兒子，兩母子其後只能窩在廚房，等待天亮聯絡朋友協助。

打風塌天花險砸兒子

事主：業主無覆 只能遷居暫避

關女士昨早回家，發現塌石屎情况持續，金屬假天花更整塊掉落，阻擋唯一通道，但業主遲遲未覆，兩人只能居於臨時住處，「唔知以後點算」。從事飲食業的關女士靠炒散維生，月入不足一萬元，但租金及水電每月已花費6000元，輪候公屋逾4年，至今未獲編配上樓，申請過渡性房屋亦未有消息，她稱又要擔心加租，又憂慮失業，不能應付搬屋的額外開支。

郭偉強：縱租管通過

5000過渡房遠不足

工聯會郭偉強指出，不少舊樓日久失修，業主維修意欲低，即使天花石屎剝落，很多時只以假天花遮掩，「一落雨就爛」。他說，即將恢復二讀的劏房租務管制條例草案倘若通過，業主須負責單位維修及保養，但劏房戶眾多，施政報告只提出增建5000個過渡性房屋單位是遠遠不足，盼當局能研究更密集及大量興建，並要加快落實3年上公屋的承諾。

另一事主哭訴申過渡房不果

陳帆籲求助地區團體

另外，民建聯昨舉辦「告別劏房」圓桌會議，劏房戶林女士哭訴輪候公屋逾6年仍未獲編配，7年來與丈夫、女兒居於深水埗約120呎單位。她曾申請過渡性房屋但不成功，期望政府容許輪候公屋時間較長的家庭優先入住過渡性房屋。出席會議的運房局長陳帆稱可考慮，但指每個家庭面對不同困難，措施不能千篇一律，籲市民向地區團體求助。至於會否為劏房訂立起始租金，陳帆稱未來建2萬個過渡性房屋單位中，大部分是劏房戶入住，相信可牽制劏房需求。

稱2萬過渡房可牽制劏房需求

陳帆其後回應本報稱，政府一直和社福機構溝通，要求他們對有困難的劏房戶提供酌情安排，以求盡快獲配過渡性房屋，考慮因素包括家中有傷殘老幼、小朋友長期出現負面情緒等；審批輪候公屋3年以上的家庭申請時，亦會考慮上述因素。