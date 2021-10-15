研究：全球1/7患癌者因封城錯過非緊急手術

研究涵蓋全球61個國家466間醫院，2萬多名患有15種最常見實體腫瘤的患者數據。團隊發現封城影響最深遠，有15%癌症病人稱因疫情而沒如期接受手術，由確診起計平均已跟進病情5.4個月。

逾兩成確診至動刀需等12周

至於已接受手術的病人亦出現手術延誤，全面封城期間，有23.8%患者由確診到動手術需等逾12周，相對一般或較寬鬆的防疫限制下，比例增加超過一倍。

中大醫學院團隊稱，雖然香港並未封城，部分非緊急手術仍需延期。中大醫學院外科學系教授吳兆文表示，外科手術是大部分癌症治療的第一步，防止腫瘤繼續生長或轉移，延誤可能對患者造成長遠負面影響。

港未封城 部分手術需延期

中大醫學院外科學系助理教授二葉香織說，為減少病毒傳播風險，現時做手術需要遵從更嚴格防疫措施，每日的手術數目亦有限制。要平衡緊急手術和非緊急手術的容量，是新冠疫情以來最大的醫療挑戰之一。

（新冠疫情）