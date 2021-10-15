印傭檢疫期後確診 近期第二宗

抵港26日驗出陽性

昨日確診的30歲外傭來自印尼（第12282宗），7和8月在印尼打了兩針科興，9月17日乘CX798抵港，在機場驗病毒呈陰性，之後到荃灣絲麗酒店檢疫21日，其間6次檢測都呈陰性，至10月7日完成檢疫，返回僱主位於大埔天賦海灣3期海鑽10座的居所，翌日出現嘔吐病徵，10月12日再檢測，結果呈陽性，當時已是她抵港第26日。

病毒量低 入院檢測結果不確定

衛生署表示，患者病毒量低，CT值大於30，入院後檢測結果為不確定，有否感染變種病毒和抗體情况仍在調查。

昨日個案是近期第二宗類似個案，上周一名同樣來自印尼、在當地打科興的外傭（第12247宗），9月4日抵港後在荃灣絲麗酒店檢疫至9月25日，10月4日驗出陽性，距離她抵港已一個月。據衛生署資料，外傭完成檢疫翌日、即10月8日，曾乘搭車牌為TH3334和WS4738的兩輛的士。

梁子超指出，印尼兩三個月前疫情嚴重，故兩名過了檢疫期才確診的外傭，可能是早前在當地染疫的復陽個案，由於兩人打的科興是滅活疫苗，即使驗抗體也難分抗體來自疫苗還是自然感染，需觀察病毒量，若持續下跌可能是復陽，若未來數日上升則可能是新感染。

梁子超：或復陽或酒店感染

梁又說，若患者是新感染，有可能在飛機、機場或檢疫酒店感染病毒，衛生署應檢視檢疫酒店內其他確診的病毒基因排序，調查酒店有否發生交叉感染。梁又不排除患者在印尼新感染，雖然Delta變種病毒潛伏期中位數為4至5日，但每100宗個案亦有少於1宗潛伏期超過21日。

明報記者

（新冠疫情）