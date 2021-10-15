港聞

港聞二

中大醫院擴建幅度待商 盼增科研「落地」設施

【明報專訊】2021年《施政報告》提出支持中大在中大醫院附近2.5公頃主要為「政府、機構或社區」的土地設立研究設施和擴充中大醫院。中大醫學院長陳家亮接受本報訪問稱，中大醫院鄰近有巴士站、酒店旁的露天停車場位置可用，仍待商討實際擴建幅度，且相信當局會同時改善和整合該處交通規劃，他希望增建的設施能將醫療科研成果轉化為應用。

新技術待公院用 需時久

陳家亮解釋，若只提供醫療服務而不推動科研和應用科研成果，醫療服務將停滯不前，等候別人有新發展就跟別人做；目前醫院和大學科研設施集中初期技術研發，希望日後擴建除提供更多醫療服務設施，亦增建將醫療科研成果轉化為應用的設施。他舉例，中大研發透過化驗糞便細菌基因分析瘜肉和大腸癌風險，若要在公營醫療採用這技術需時甚久，利用中大醫院這平台能盡早服務市民，相信上述擴建將惠及大眾。

引海外畢業生 認同看院校排名

港府計劃增「特別註冊」途徑引入海外醫生，陳家亮認為香港不夠醫生是不爭事實，增學額遠水救不到近火，引入醫生專才助解燃眉之急，對市民是好事。

就日後引入在外地完成初級專科培訓醫生，陳家亮稱這班醫生來港後需完成餘下的專科培訓，因此檢視他們首幾年培訓是重要的，包括受過怎樣的培訓、接觸過什麼病人等，否則來港未能銜接會出問題。就引入新畢業醫科生來港「由零開始」，他認同可以其院校的國際排名、是否以英語為首要學習語言作考慮，如他本身是港人子女，更易融入香港醫療環境亦是好事。

日後將設「特別註冊委員會」訂定可來港特別註冊的認可醫學院名單，委員包括中大醫學院長。中大深圳校設醫學院，就中大代表會否建議將該學院納入名單及會否存利益衝突？陳家亮認為不存在有關情况，強調會保障香港市民利益和為港人把關，引入與香港醫生一樣的國際一流級數人才。

稱公院夠培訓額兼顧海外醫生

就有本地年輕醫生擔心專科培訓機會將受引入外地醫生影響，本港能否予本地生優先選科權？陳家亮認同要照顧本地年輕醫生需要，但與其分開本地人優先、外人其次選科，如在醫療體系中將人分兩級，他認為香港公立醫院絕對有空間增加專科培訓名額滿足醫生培訓需要。

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