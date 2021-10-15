中大設長新冠門診 跟進康復者身心 胸肺腸胃精神跨科組成 10教授級人員帶領

明報記者 朱韻斐 許芳文

逾七成康復者持續現症狀 有人萌死念

食物及衛生局9月中公布批出第三批新冠病毒研究資助，涉款3.43億元，中大醫學院長陳家亮領導的與新冠病毒相關長期病患的研究獲逾4500萬元資助，冠絕各項研究。陳家亮接受本報訪問時指出，超過七成新冠康復者於康復後仍出現持續症狀，如氣促、無力、掉頭髮，更有康復者非常擔心再受感染而情緒受困，出現失眠甚至有輕生念頭。他續稱，現無專責診所跟進康復者，若他們有不適要自行到不同專科，有氣促去胸肺科、失眠去精神科求醫，費時失事。

中大醫學院成立新冠康復者綜合診所，團隊包括家庭醫學科、腸胃科、精神科團隊，大數據分析員和實驗室人員，陳家亮稱，包括約10名教授級人員帶領數十人團隊為康復者提供綜合服務，並冀找出及早診斷、預防和治療長新冠的方案。

7月開診 盼募300人比對分析

項目負責人之一、中大公共衛生及基層醫療學院臨牀教授黃至生補充，相關綜合診所已於7月開展，至今招募逾130名普通成年人和新冠康復者，為其全身檢查包括身高體重、膽固醇、血糖、肝腎功能、心電圖、精神健康、腸道微生物分佈等。黃說，初步觀察有康復者出現記性差、集中力差、掉頭髮、睡眠質素差、肌肉痛等情况，有個案症狀持續逾一年，希望多招募300名新冠康復者和300名健康市民比對分析。

另外，中大亦會用醫管局大數據分析康復者康復進度，包括出現長新冠的比例、常見症狀、出現時間等。黃至生舉例「會否由無糖尿病變有，或出現器官衰竭、心臟問題呢？」另會設網上精神健康平台為康復者提供支援。陳家亮續說，相信腸道微生態失衡或與長新冠有關，會招募約300人參與雙盲研究，一半人服腸道微生物配方，另一半人服安慰劑，並跟進兩年以上，看能否改善長新冠。

腸道微生態失衡者 副作用較多

中大的研究亦涵蓋新冠疫苗，陳家亮指出，針後副作用和成效人人各異與免疫系統有關，而人類腸道過千億的微生物構成人體的免疫系統，若腸道微生態失衡會影響打針效果，研究會招募200名長者和長期病患者，於他們接種新冠疫苗前收集糞便樣本分析腸道微生態，並在接種後量度其抗體水平和副作用。他透露初步發現，腸道微生態失衡的市民，接種新冠疫苗後例如發燒的副作用較多，而且抗體水平不理想。

研腸道配方增打針效果 募長者測試

第二部分疫苗研究檢視透過改善腸道微生態，能否減少接種新冠疫苗的副作用及加強抗體反應，將招募500名長者或長期病患者參與，陳家亮稱，一半人在接種首針前約一周起每日口服腸道微生物配方至完成第二針，另一半人服安慰劑，看兩組人接種反應會否存差異。

陳認為，若證實干預方法可增打針效用，長者或長期病患者日後可考慮接種前先服配方，料有利鼓勵更多市民接種疫苗；而服約一個月配方的成本，陳家亮說暫未考慮錢的問題。