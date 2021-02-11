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市建單位最細260呎 黃偉綸稱會參考

【明報專訊】當局快將就限制私樓單位最低面積展開研究，發展局長黃偉綸昨日稱不會做太久，若有調整，料最快明年可推行。對於有指私樓限呎會以約210平方呎為目標，他說那是外間說法，政府會參考市區重建單位，最低面積會再大一點。資料顯示，市建局協議訂明，重建單位的實用面積不小於260平方呎。

黃偉綸昨出席港台節目《千禧年代》稱，留意到近日有聲音指樓價高企，若再限制私樓最低面積會否令「入場」金額升高，導致部分市民在市區買不到樓。他強調要取平衡，最重要是考慮對市民的影響，既然當局提出「住大些」的願景，相信要向此方向前進。

稱限最小210呎非政府說法

對於有指私樓限呎會以約210平方呎為目標，黃稱那是外間說法，政府會參考市區重建單位，最低面積會再大一點。市建局行政總監韋志成2017年5月在網誌稱，由2014年起，市建局與發展商合作項目的發展協議已訂明，重建單位室內實用面積（即扣除露台和工作平台），不可小於260平方呎。

至於加大公營房屋面積，黃承認「並非可即時做到」，而過去數年公營房屋供應不斷上升，相信下一個5年期「（單位面積）可以做大一些」，另初步計算明日大嶼的公屋單位亦「可以做大些」。

陳帆：可從編配住戶調整公屋面積

運房局長陳帆回應本報查詢稱，明白社會關注改善單位面積對公營房屋的影響，其中公屋可在日後供應充裕下，從編配方面調整，例如1至2人單位只編配1人入住，3至4人單位編配予3人。至於綠置居及居屋，他說綠置居主要是「一換一」以加快公屋流轉，日後當土地供應足夠，政府會調整綠置居及居屋建屋量，興建更多居屋，單位面積亦會配合市民置業要求。

公屋聯會：現「無乜可能增面積」

料明日大嶼才有條件

公屋聯會總幹事招國偉說，現時公營房屋供應緊張，相信政府會優先處理輪候太久的問題，已動工及規劃的項目「幾乎無乜可能增加面積」，相信要到明日大嶼或新界新市鎮等項目才有條件和資源興建較大單位。

被問到《施政報告》提出發展「北部都會區」後，有指帶動了北區及元朗的樓價及交投量，黃偉綸說，若出現短線市場波動，可能基於不同投資考慮或傳聞等，重申政府是看長遠，「唔會理呢啲嘢，（政府）會持之以恆提供更多土地，決心不可動搖」。

（2021年施政報告）

相關字詞﹕市建局 運房局長陳帆 發展局長黃偉綸

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