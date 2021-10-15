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陳帆：北環線東延可用輕鐵、自動汽車 稱方案視乎人口 議員憂阻新區發展融合內地

【明報專訊】《施政報告》提出發展「北部都會區」，研建5條新鐵路，當中兩條涉及北環線支線。運輸及房屋局長陳帆昨日表示，其中北環線的東延支線有多個可行方案，若新市鎮人口不多，可使用捷運系統如輕鐵，亦可使用自動駕駛汽車，但若有足夠人口，亦不排除採用重鐵系統。有立法會議員擔心，若採用載客量較小的鐵路，會阻礙新市鎮發展及與內地融合。

陳帆昨出席港台節目《千禧年代》時被問到，剛公布的施政報告提出在新界北興建多條新鐵路，日後會否為現時已接近飽和的東鐵及西鐵帶來更大負擔。他說，自今年屯馬線開通後，當局曾檢視東鐵承載量，在早上繁忙時段，北上運力約佔三成、南下約佔六七成，但由於市民出行模式或受疫情影響，有待日後疫情紓緩或退卻時再研究。

陳帆透露，其中一條擬建的北環線東延支線「可以有很多可行方案」，如規劃人口不多，可以採用載客量較小的輕鐵，甚至自動駕駛汽車。他說：「支線不過是用來勾劃走線及站點，統稱鐵路，實際上是集體運輸或捷運系統，形式未有定案。」

陳：未有定案 不排除用重鐵

陳帆回覆本報時補充，北環線東延支線會否採用重鐵，視乎規劃人口和就業，當中存在彈性，若有足夠人口支持，不排除會興建鐵路，但亦可考慮其他方案，例如港島南線用中型鐵路，另本港赤鱲角機場航天城及廣東省均已有計劃採用無人駕駛汽車，毋須鋪路軌也可運載一定數量的乘客。

北環線東延支線涵蓋的人口未有資料。政府早前向立法會提交文件指出，計劃研究新界北新市鎮，包括坪輋、打鼓嶺、恐龍坑和皇后山等，日後區內可容納不少於20萬人口，並提供約13.4萬個職位。

至於另一連接洪水橋至深圳前海的鐵路項目，陳帆稱已與深圳當局成立專班商討，8月已開會，預料明年完成首階段研究，着眼策略價值及可行方案，之後會展開第二階段研究，包括走線、站點、建造費用、分攤合作機制等一併考慮。

劉國勳：照搬新界西做法 缺點明顯

民建聯立法會議員劉國勳表示，政府預料新界北新市鎮可容納不少於20萬人口，應採用重鐵作為區內主要交通工具，以最有效率方式接載居民往返區內外各處。他認為政府擬採用輕鐵的方案是照搬新界西做法，缺點明顯，例如佔用大量土地，載客量亦有限。他認為不但要採用重鐵，更理想是興建地鐵。他擔心政府以重鐵造價高、施工時間較長為由，「唔敢放膽去做」，又稱「港鐵唔做可以引入其他競爭」，認為將來新市鎮不做好交通接駁，會阻礙發展及與內地融合。

梁廣灝倡建路軌初期用「中鐵」

工程師學會前會長兼九鐵前行政總裁梁廣灝說，北環線東延支線採用哪種系統，應以人流作估算基礎，認為新市鎮發展初期人口不會太多，若貿然採用重鐵，不符成本效益。他建議北環線東延支線可興建供重鐵行走的路軌，但使用載客量較少的「中鐵」列車，以應付初期需求，未來可因應人口及經濟增長，再決定是否採用重鐵。他說北環線支線可用架空方式興建，以免佔用地面空間。

明報記者

（2021年施政報告）

相關字詞﹕運輸及房屋局長陳帆 北環線東延支線 北環線

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