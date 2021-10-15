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江迅離世 仁濟稱今晤家屬述救治情况

【明報專訊】《亞洲週刊》副總編輯江迅（圖）周三（13日）於仁濟醫院離世，家屬質疑院方耽誤救治，表示會保留追究法律責任的權利。仁濟醫院昨回應本報查詢稱，今日會與家屬會面解釋事件，並將個案轉介死因裁判官跟進。

本報前日就家屬的指控向仁濟醫院查詢，院方表示，本報須提供病人家屬授權才可回應。至昨晚仁濟醫院回覆稱，院方為死者的去世感到十分難過，向病人家屬致以深切慰問。醫院發言人表示，今日將安排醫護團隊向家屬詳細講解救治病人的情况，以及提供所需協助，會將有關個案轉介死因裁判官跟進。

江迅的妻子對本報表示，仁濟醫院病人聯絡主任昨日主動聯繫她，要求今日和家屬見面，了解情况。她說，家屬對於江的離世仍然無法接受，並譴責院方在病人入院12個小時才見到主診醫生，認為耽誤了最佳治療時機。江迅的女兒梁菲昨日在微博發文，表示要為父親討回公道。

女兒：討公道 盧寵茂：兩周前會面狀態好

港大深圳醫院院長盧寵茂表示，他兩周前曾在港與江迅會面，接受其訪問，雙方談了超過一小時。盧形容江迅當日狀態良好，對於他突然離世感震驚，願他安息。香港警察隊員佐級協會主席林志偉代表協會在微博發文稱，對江迅辭世深表沉痛，向其家人致以最深切慰問。

江迅1947年出生於上海，原姓梁，籍貫廣東番禺，1994年移居香港，任《亞洲週刊》資深特派員，其後升任副總編輯至離世。

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