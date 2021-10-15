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高志活：來港拆國殤之柱運歐美是選項

【明報專訊】港大要求支聯會移走《國殤之柱》限期前日下午屆滿，截至昨日校方未有進一步行動。國殤之柱創作人、丹麥雕塑家高志活昨晚發出最新聲明，指暫時阻止國殤之柱被毁，並稱或親身來港安排將國殤之柱運往其他地方，包括歐、美或亞洲等，而國殤之柱已豎立港大24年，他認為若移走將撼動港人及中國人銘記歷史的權利。他又指港大作為本港優秀學府之一，卻要求移走國殤之柱，形容是羞恥的事，將為校方聲譽蒙上永遠的污點。

批港大要求移柱「蒙永遠污點」

高志活昨晚發布最新一篇聲明，指港大或代表校方的孖士打律師行至今未聯絡他或其代表律師。他重申願搬走國殤之柱，並尊重校方的權利，惟搬遷需時。據他理解，因應《港區國安法》實施，國殤之柱已不可在港豎立，但他質疑國安法是否可規管已存放24年的藝術品，並反問在私人地方掛上有關照片或記載六四事件的書籍是否亦違法。

他說，處理國殤之柱的選項包括親身來港，將雕塑拆開並運到那些可討論世界及中國歷史的地方。他稱，在歐洲和美國都有不同機會，也許在亞洲也有可能，已有不同團體和人士表達願意協助，並提供豎立雕塑建議。

支聯會前日說，國殤之柱屬原創作者丹麥雕塑家高志活，他近日發出公開聲明稱他仍是擁有人，支聯會認為未來較合適做法是由港大校方直接與高志活代表律師接洽處理。高志活日前已委律師並向港大發律師信，要求就事件召開聆訊。

相關字詞﹕香港大學 支聯會 高志活 國殤之柱

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