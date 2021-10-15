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遭DQ區議員未獲9月酬金 疑違指引

【明報專訊】多名民主派區議員早前被裁定宣誓無效，繼本報昨日報道，有區議員遭追討實報實銷的營運開支後，本報得悉有被DQ的區議員至昨日仍未獲發9月的區議員酬金，做法不符當局《有關區議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》（下稱《指引》）。

民政總署稱按指引處理

民政事務總署回覆本報查詢時未有否認，稱不會評論個別個案，強調就有關區議員的酬津安排，署方會按法例及根據《指引》作出適切處理。

九龍城前區議員任國棟上月29日被裁定宣誓無效，原因包括社交媒體帖文有「光時」口號、以及曾協助招募民主派初選義工等。任國棟向本報表示，至今仍未獲發9月1日至28日的區議員酬金；亦未獲發還7月至9月的實報實銷營運開支，涉款合共10多萬元。任國棟說，他從未預支營運開支等款項，慨嘆當局「DQ後都是打橫來」；至於會否循法律渠道追討，他稱會再審視。

根據《指引》第12段，區議員的酬金於每月期末支付，「在一般情況下，酬金會在每月最後一個工作天存入區議員的個人銀行帳戶」。

朱江瑋：職員稱連同其他款項「找數」

區議員上任後，可申「預支營運開支償還款額」，最高可預支2個月款項、即約9萬元。油尖旺前區議員朱江瑋早前因曾在辦公室展示「光時」旗幟而遭DQ；他接受本報查詢時稱，自己亦未獲發9月酬金，他曾向民政處職員查詢，獲告知會連同以往預支、報銷款項等一同計算，至「埋單找數」後發放總數。東區前區議員韋少力亦於上月被裁宣誓無效，她接受本報查詢時亦說未獲發上月酬金，但當局會直接從預支款項中扣除。

相關字詞﹕民主派初選 區議員 民主派

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