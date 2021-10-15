港聞

港聞二

狄志遠：與民協合作不易

【明報專訊】民協昨日召開會員大會，通過開放報名參與立法會選舉。各方普遍估計，若民協最終派員出選，有可能落戶九龍中，或與新思維等非建制政黨「撞區」。新思維主席狄志遠認為，民協容許會員參選是好事，新思維一直開放與其他非建制派溝通，但初步評估與民協就選舉合作不容易，解釋稱激進立場的泛民支持者或認為選舉「無價值、無意思」，令兩黨合作增添壓力。

民主黨助選否 羅健熙：待商討

民主黨早前指無黨員透過黨內機制報名出戰選舉，被問倘民協最終參選，會否為其助選？民主黨主席羅健熙稱該黨尚未討論，會再商討。有民主黨中人私下估計，民協本屬盟友，估計不會刻意限制黨友助選，料容許各人自由選擇。

民協署理主席楊彧昨稱難言入閘機會，料民協未必能協助獲提名票，參選人要自行爭取提名。本報昨向各方查詢會否願意給予提名，民建聯副主席、「全國性團體」選委陳學鋒表示，民協早前通過修改黨章，支持《港區國安法》、《憲法》等，形容是成熟、認清政治現實的表現，較民主黨展示更大的參選誠意，惟仍要觀察對方是否符合「愛國者治港」原則，稱他願意與參選人溝通。

本屬選委的工聯會會長吳秋北說參選人背景、團體均是其次，最重要是言行符愛國者治港、效忠特區否，過去數年言行十分重要；吳未有正面回應會否提名民協成員參選，僅指「唔熟」、以往或未曾接觸，但稱總有方法知其往績。

相關字詞﹕楊彧 民協 立法會選舉 國安法 港區國安法

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