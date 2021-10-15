狄志遠：與民協合作不易

民主黨助選否 羅健熙：待商討

民主黨早前指無黨員透過黨內機制報名出戰選舉，被問倘民協最終參選，會否為其助選？民主黨主席羅健熙稱該黨尚未討論，會再商討。有民主黨中人私下估計，民協本屬盟友，估計不會刻意限制黨友助選，料容許各人自由選擇。

民協署理主席楊彧昨稱難言入閘機會，料民協未必能協助獲提名票，參選人要自行爭取提名。本報昨向各方查詢會否願意給予提名，民建聯副主席、「全國性團體」選委陳學鋒表示，民協早前通過修改黨章，支持《港區國安法》、《憲法》等，形容是成熟、認清政治現實的表現，較民主黨展示更大的參選誠意，惟仍要觀察對方是否符合「愛國者治港」原則，稱他願意與參選人溝通。

本屬選委的工聯會會長吳秋北說參選人背景、團體均是其次，最重要是言行符愛國者治港、效忠特區否，過去數年言行十分重要；吳未有正面回應會否提名民協成員參選，僅指「唔熟」、以往或未曾接觸，但稱總有方法知其往績。