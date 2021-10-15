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准會員選立會 民協：艱難決定 正副主席表明不選 宣誓過關廖成利：考慮報名

【明報專訊】立法會選舉12月19日舉行，提名期本月30日開始。民協昨日召開特別會員大會，通過容許會員報名參選立法會，民協署理主席楊彧形容是「艱難的決定」，報名期為今日起至下周五，黨內執委會下周六將決定是否派人參選。據了解，黨內暫時只有早前宣誓過關的黃大仙區議員廖成利有意參選，廖昨日回覆查詢時稱正考慮報名。

下周五截止 楊彧：無特別門檻

民協昨晚召開特別會員大會，署理主席楊彧與署理副主席利瀚庭於會後交代會議結果，宣布通過開放會員報名參選立法會，報名期由今日起至下周五（22日）結束；該黨執委會獲授權處理報名事宜，將於下周六（23日）開會，決定是否讓報名者代表民協出選。楊彧和利瀚庭表明無意參選；黨友廖成利則稱正考慮報名。

楊彧表示參照以往做法，所有民協會員均能報名，沒設特別門檻；至於如何挑選報名者，他稱執委會將考慮該人能否充分代表民協，黨內有否足夠資源支持等，「以往我們（參選人）都是一個起、兩個止，很難支援多名參選人」，尤其民協的區議員數目由原本10多個減至現時僅6個，黨內資金、職員人數都相應減少。

料參選者爭提名「靠自己努力」

楊彧稱，超過一半會員出席會議，會上有不同的意見，最後作出「一個艱難的決定」，或導致部分支持者離棄。他說目前政治形勢下，不少市民認為參選無作用，但有會員希望繼續在議會中就民生議題發聲，不希望議會只剩單一聲音。楊說難以評估黨員的「入閘」機會，又表示民協未必能協助參選人爭取選委會提名，「要靠（他們）自己努力」，料即使入閘亦未必能吸納所有民主派支持者的選票。利瀚庭補充，如要協調參選，民協會與其他民主派合作。

新思維主席狄志遠稱，民協屬於主流泛民，參選有助壯大非建制派的聲勢，但料民協派出的參選者不多；他呼籲非建制陣營在選舉中團結，才能鼓勵選民投票，「單打獨鬥的氣勢弱」。他稱正向選委爭取提名，指選委未有清晰表態，相信對方希望「看定一點」，亦可能是等待中央指示。

論入閘機會 蔡子強：京想法常變

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，難料民協可吸納多少民主派選票，稱民調顯示泛民支持者不太贊成參選，相較以往泛民建制呈「六四比」形勢，他估計民主派選票跌幅極大。民協早前修改黨章，訂明支持《港區國安法》、《憲法》等，談及民協參選人的入閘機會，蔡子強稱北京的想法持續有變，舉例最初不斷鼓勵民主黨參選，但港府隨即DQ（取消資格）大批主張參選的民主派區議員。他估計，北京或在地區直選派兩名建制派披甲同一區，若民協最終敗選「就好難睇」。

相關字詞﹕楊彧 廖成利 立法會選舉 民協

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