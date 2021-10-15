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俄貨機降落剷草坪 北跑道封半句鐘

【明報專訊】一架俄羅斯西伯利亞航空（S7航空）波音737-800貨機，昨凌晨抵達香港機場時疑偏離原先航道，剷上機場北跑道一個正施工並被填平的草坪。涉事貨機約半小時後被拖離現場。北跑道一度關閉，19班航班延誤。

意外發生後，機場北跑道一度封閉，多架準備降落的飛機需復飛，並在附近上空徘徊，及後改於南跑道降落。消防於零時10分接報到場，消防車及救護車到場戒備，至零時16分確認無人受傷後撤離。

據了解，現時北跑道旁正進行三跑工程，涉事貨機剷上的草坪已因工程填平，並改裝成新的滑行道。機管局上月曾表示，第三跑道鋪設工程已完成，料明年下半年啟用，現有北跑道屆時會關閉兩年，重新配置成新的中跑道。

航班追蹤網站Flightradar24顯示，涉事S7航空貨機在俄羅斯起飛，本港時間約凌晨零時在香港機場北跑道降落及滑行，至零時4分滑行時，疑偏離原本航道，剷上一個正在施工的草坪停下，約30分鐘後被拖離現場。

民航意外調查機構：已向俄索黑盒

機管局回應稱，接獲報告指一架由莫斯科抵港的S7航空貨機於北跑道降落後駛入錯誤的滑行道。貨機其後被拖離並於約昨晨1時安全到達停機位，事件原因有待調查。

民航處則稱，航空交通管制人員事發後即指示航班的機師關閉引擎，並通知機管局派員到場檢查及將貨機拖至停機位，其間北跑道曾關閉，19班航班延誤。民航意外調查機構稱已通知俄當局，並要求協助索取飛行記錄儀（黑盒）等資料，以決定是否展開意外調查。

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