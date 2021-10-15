下周政總辦記招 潘母促陳同佳直接對話

潘曉穎母親昨晚11時後透過網台MIHK.tv發表錄音稱，透過新聞得悉陳同佳已無住安全屋，並遷往「深山」。她說，以為深山有殺人犯是電影橋段，對此表示震驚，「市民還應否行山？生命有否受威脅？」她又說，過去多次批評陳同佳，很怕被他殺害，認為自己需警方保護。

潘母又稱，香港有殺人犯獲得自由，且不用受審判，形容是「世界之最」。她要求政府交代還有否監察陳的行蹤，又批評政府及警方「靜雞雞放生」陳同佳，嚴重危害社會安寧。她質疑，港府如此安排是否暗示只要去與香港沒引渡協議的地方，犯下殺人罪後返港可「甩身」、逍遙法外，批評發放非常錯誤的信息。

陸委會再提司法互助 轟港府消極

本報昨向陸委會查詢，陳同佳沒再受警方保護，台方會否憂慮陳同佳赴台計劃不了了之，以及認為雙方政府應如何處理。陸委會回覆稱，陳同佳犯案後即潛逃回港，基於證據完整性及合法性不容被挑戰，該會已一再呼籲港府應務實回應早先台方提出之司法互助請求，才能將疑犯繩之於法，實現司法正義。

陸委會表示，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳同佳來台入境問題。對於港方一貫消極、推諉、卸責的說法與態度，陸委會表示遺憾，呼籲港方負起應有責任，與台方商討解決之道，早日還給被害者及家屬公道。

消息：陳同佳可上網

父母憂跟蹤不敢探

消息人士透露，陳同佳現時身處的地方可讓他上網，簡單起居飲食不成問題，但自其離開安全屋的消息傳出，陳的父母亦不敢探望，恐有人跟蹤，若其身處地方曝光，恐要另覓安置地，照顧陳的人亦叮嚀他「最好房間都不要出」。

消息人士稱，早於半年前已有消息傳出，港府屢被問及以安全屋收容陳同佳承受輿論壓力，早有向陳同佳一方暗示或不再提供收容，至今接近陳出獄近兩周年，港府在避壓下不再收容這「燙手山芋」，亦屬陳同佳一方「預料之內」。