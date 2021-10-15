外籍女「借尿遁」報案 請飲酒冷靜拖延疑兇

颱風天全身濕透坐足全日惹疑

本身為教師的Tracy接受網媒Hong Kong Free Press訪問稱，在南丫島不時會與陌生人聊天。前日中午她到榕樹灣文龍商店購物，其後坐在對開桌椅與其他人一邊喝酒一邊閒聊，包括蔡南生。她形容對方「可愛（lovely）」及「和善（gentle）」，雙方有「好的交談（good chat）」。其後眾人因颱風離開。

回家覓通緝照後報警

至傍晚6時半，她再途經士多，發現蔡仍在。她再和對方交談，但發現對方全日坐在該處，全身濕透，引起她懷疑他是否謀殺案疑犯。她遂以要上廁所為由離開，在家中電腦看過警方的通緝照片，發現與該人相似，於晚上7時16分報警。

她再折返士多外請蔡喝酒，和他聊天，再等候警方到場。警員要求疑犯出示身分證後，即場將他按地拘捕。她稱疑犯被捕前正分享日常生活事件，自己則笑着點頭回應，但想到自己已報警，內心感到十分抱歉，但並不害怕。

803基金稱可獲「一定比例獎金」

前特首梁振英前日發文稱會透過其創立的「803基金」，懸紅30萬元助警方偵破案件。Tracy稱有朋友告之基金事宜，自己打過基金熱線，惟對方說中文，故只留下信息。她稱昨日有基金職員回電，並告之她可獲分「一定比例的獎金」。

居於士多對面的外籍女子Laura表示十分害怕，她稱其家傭見疑犯坐在士多對開，躲在雨傘下，坐了一整天，不時目露兇光盯着其他人，大家不敢與他談話，並讓他自己一個人，直至晚上被捕。