兇徒登的士殺司機逃逸 全程1分鐘 南丫檢摺刀防刺背心 疑犯不識死者否認涉案

31歲疑犯蔡南生前晚8時36分在南丫島榕樹灣碼頭附近一間士多外，被警方以涉嫌謀殺拘捕，當時他並無反抗，身上無武器，亦無表面傷痕，警員在士多附近草叢發現一個黑色垃圾膠袋及酒精飲品，膠袋內有一把刀鋒長約9厘米的摺刀及一件防刺背心，不排除與疑犯有關。警員其後將疑犯押往南丫警崗，他當時身穿紅衣、黑布蒙頭、腰纏鐵鏈，其後由水警輪押返西灣河水警總部，再帶署扣查，多名警員高度戒備，部分更手持盾牌。有探員昨日返回疑犯位於西環第二街的住所附近檢取閉路電視片段。

料單獨犯案 不排除精神問題

警方表示，案發後查看相關行車記錄儀、附近酒店及店舖的閉路電視片段等，發現疑犯事發前在東邊街一間酒店步出，隨即登上涉事的士，約1分鐘後迅速下車，向德輔道西方向逃去，的士司機其後負傷離開車廂，在附近不支倒地，送院後不治。法醫在司機右後頸發現一道7厘米長、深2厘米的傷口，相信由利器所致。警員其後在附近一幢大廈天台發現一個載有一把菜刀及一些衣物的袋，相信疑犯曾更換衣服，同日登船前往南丫島匿藏。

港島總區重案組第一隊刑事總督察謝子坤表示，重案組探員經深入調查及分析後，懷疑疑犯可能匿藏南丫島，遂於昨日傍晚前往南丫島搜捕。至晚上警方接獲市民報案，稱疑犯在榕樹灣附近一間士多外出現，水警及軍裝人員隨即前往搜捕。警方初步調查相信疑犯單獨犯案，與事主並不相識，無精神病相關的醫療紀錄，但不排除他有精神問題，正調查犯案動機，以及是否有人教唆或協助疑犯匿藏。

記錄儀未拍經過 警籲途人協助

謝子坤續稱，涉事的士行車記錄儀並無拍攝到案發經過，仍未知疑犯上車1分鐘內發生何事，但得悉事發時有途人及其他車輛經過，呼籲如有目擊者或其他行車記錄儀拍攝到事發經過，可聯絡警方提供資料。

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