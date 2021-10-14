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2021年10月14日星期四
港聞二
關注鄒幸彤 聯國報告員促廢國安法 被指不符國際法 律政司：合法行使國家主權
限期到柱仍在 支聯：港大與高志活接洽較適合
學苑前總編憂校內敏感物件漸消失
殺的士司機疑兇 南丫島落網
雙風隨雨逝 生活未復常 本地菜秋收盡毁 內地菜漲價兩成
城門河水灌隧道 露宿者家當被浸
掛8號波逾23小時 歷來第五長
陳同佳6月已離安全屋 管浩鳴稱現居偏遠住處 拒透露誰供食宿
博愛醫生懷疑遺書爆失誤致命事故 消息：院方跟進
亞洲週刊江迅離世 妻質疑院方耽誤救治
無食肆牌 如心宴會廳突取消逾50婚宴
公務員入職試加入國安法 擬明年中推
科興引第三針保護效果數據 對有症狀感染者達八成
再有外傭檢疫後確診 大埔3處強檢
應付社會事件案 灣仔法院擬建大型庭
疑交通燈失靈 奧迪撼綠van
大灣區GBA專題：廣交會明開幕 疫後首辦實體展
大灣區GBA專題：港商搭「Lego順風車」進內地市場
尊子漫畫
【Emily】戰友獄中度25歲 送生日祝福 冠聰憂「害咗」之鋒
【Emily】打風去巡區 李梓敬開live「招風雨」
【Emily】稱民主思路非中間派 湯家驊：盼創第三路線
【Emily】大坑巴士線「復活」 楊雪盈：工作冇白費
【Emily】下屆議席增 立會改裝大樓會議室
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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關注鄒幸彤 聯國報告員促廢國安法 被指不符國際法 律政司：合法行使國家主權
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