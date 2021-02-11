大灣區GBA專題：港商搭「Lego順風車」進內地市場

油麻地一個商場，每天擠滿不少人埋頭選購樂高積木，這些五顏六色大塊小塊，在內地受歡迎程度不遑多讓。自2016年在上海迪士尼開設全中國首家旗艦店後，這5年間，樂高幾乎以每年一間的速度先後在北京、杭州、上海及深圳設旗艦店。今年10月1日，乘着國慶及廣州國際購物節，樂高第6間旗艦店在廣州正佳廣場開業，是大灣區第二間。

貿發局「寄售易」助在港交貨收錢

卓藝香港（IQHK）2009年成為樂高燈具及文具產品系列全球生產與銷售授權商，今年初參加了香港貿發局新推出的「寄售易」服務計劃，透過局方「香港．設計廊」於內地的線上線下銷售網絡，例如北京設計廊店、書店，以及京東商城網店等，在內地分銷卓藝香港的樂高產品。目前內地市場佔卓藝香港整體銷售額約10%，其他主要為歐美及亞太地區。卓藝香港副總經理楊嘉敏表示，未來期望內地市場份額可增至30%，並考慮拓展更多內銷渠道，例如直接跟大型電商合作。

楊嘉敏說，公司本身也有與內地經銷商合作，覆蓋範圍主要在華北地區，然而疫情對實體銷售打擊很大，公司需要拓展更多銷售渠道，參加「寄售易」後，公司產品多了書店及lifestyle店的零售渠道，有助拓展銷售。「寄售易」是去年底貿發局為協助港商更便捷拓展內銷的服務計劃，港商只需提供貨物，「寄售易」服務供應商收貨後會一條龍處理進口報關、銷售營運、稅款、貨款結算等事宜，讓港商可以「香港交貨、香港收錢」，從而發展內地零售業務。

卓藝香港協助樂高開發、生產及銷售兒童LED燈及文具兩項授權產品，包括樂高人物系列和星球大戰系列發光鎖匙扣、樂高積木造型變色燈和觸控變色燈、以樂高積木作搭扣的筆記本等。

樂高悟空系列融入中國科幻元素

不過，拓內銷不是一味把手上所有產品都推出市場，以人物系列和星球大戰系列為例，楊嘉敏表示，由於內地人不太熟悉星球大戰這些題材，消費者未必認識樂高曼達洛人及尤達寶寶產品，因此公司會配合內地人喜好，主打醫護、鯊魚、仙人掌等人物系列。

樂高在中國大展拳腳與其終於解決侵權事件不無關係。現時樂高除了每逢春節推出主題套裝（包括年夜飯、舞龍及廟會），去年更針對內地市場推出新系列《樂高悟空小俠》，是樂高首次以中文推出的積木系列。為加強推廣，Lego製作悟空小俠電視動畫，於中港台及東南亞播放，香港版本還找了藝員張衛健為孫悟空配音。

明報記者 陳子凌