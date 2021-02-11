大灣區GBA專題：廣交會明開幕 疫後首辦實體展

明報記者 陳子凌

總理李克強將赴開幕儀式致辭

是次廣交會有多項首創，除了首次採取線上線下辦展模式，明日舉行的珠江國際貿易論壇是廣交會首次舉辦的國家級貿易論壇，共分3場，主題分別為高水平開放與貿易創新高峰論壇、新發展格局下的外貿新業態新模式高峰論壇，以及粵港澳大灣區國際貿易合作論壇。

首次邀請境內採購商與會

廣交會副主任、秘書長、外貿中心主任儲士家稱，珠江國際貿易論壇將顯著提升廣交會國際影響力和輻射力，以後將年年舉辦；此外，受疫情影響，全球交流受限，國際經濟受衝擊，廣交會今次以促進國內國際雙循環為主題，首次邀請境內採購商與會，鼓勵企業開拓國外和國內兩個市場：「雙循環的主題將長期堅持，線上線下融合辦展新模式也將成為廣交會未來的新常態。」

本屆廣交會由以往的三期調整為一期，時間為5天，按16大類商品設置51個展區，線下展覽面積約40萬平方米，展位總數19,181個、參展企業7795家。生產企業、外貿企業、工貿企業佔比分別為52.84%、34.35%和12.1%；品牌展位10,837個，佔展位總數的57%，較往屆大幅提升，品牌企業達2048家。另外線上展有約6萬個展位，儲士家稱，截至前日，線上上傳展品達278萬件，創歷史新高。另據廣東省商務廳廳長張勁松表示，今屆廣東省線下參展企業有1280家，展位4682個；線上參展企業4292家，展位12,936萬個，採購商超過14.38萬人。

海外倉等企業參展 完善貿易服務鏈

線上線下合展的同時，今屆廣交會也首次有海外倉和航運物流企業參展，為廣交會搭建更加完善的貿易服務鏈；同時亦首次線下設立鄉村振興展區，展區所有企業免費參展，不設門檻條件，共匯聚脫貧企業883家，並設立鄉村振興特色產品展區，展示食品、服裝、箱包等地方特色產品，為推進鄉村振興提供驅動力。

本屆廣交會另一特色是首次出現吉祥物，兩隻小蜜蜂「好寶Bee」和「好妮Honey」在眾多設計中脫穎而出。好寶Bee有「好寶貴」的諧音，好妮Honey意寓「友好」，印在兩隻小蜜蜂胸前的寶相花則是廣交會標誌。儲士家表示，選擇蜜蜂作廣交會吉祥物，因蜜蜂忠誠、勤勞、團結、奉獻，是一種跨文化的正面形象，具有非常高的國際認可度，與廣交會的功能、定位、作用、貢獻完美對應。